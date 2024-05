Das últimas quatro derrotas do Palmeiras como mandante, três foram na Arena Barueri

O Palmeiras foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0 na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Allianz Parque recebeu o show do artista americano Louis Tomlinson neste fim de semana, a partida aconteceu na Arena Barueri. O estádio da Grande São Paulo é tido como a segunda casa do Verdão, mas foi palco de três das últimas quatro derrotas do alviverde como mandante.

?| Curiosidade: O Palmeiras perdeu apenas 4 dos seus últimos 22 jogos como mandante. Das 4 derrotas, 3 foram em jogos na Arena Barueri. ? 1-2 vs Santos (Brasileirão 2023)

? 0-1 vs Internacional (Brasileirão 2024)

? 0-2 vs Athletico (Brasileirão 2024) pic.twitter.com/gxDNxyVpaZ ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 12, 2024

Das últimas quatro vezes que o Palmeiras perdeu como mandante, três foram na Arena Barueri: Santos (2023), Internacional (2024) e Athletico (2024). Apenas uma das últimas quatro derrotas foi no Allianz Parque. Este revés aconteceu no dia 19 de outubro de 2023 contra o Atlético-MG. Naquela oportunidade, o Verdão perdeu por 2 a 0, sofrendo gols de Hulk e Paulinho.

Após a derrota para o Athletico, Abel Ferreira expôs sua insatisfação quando não joga no Allianz Parque, mas ressaltou não ter nada contra a Arena Barueri.

"Não tenho nada contra a Arena Barueri. Eu quero jogar no Allianz Parque. Aqui falta energia, não adianta. O problema é como o Palmeiras tem um estádio para jogar futebol e não pode jogar futebol lá.", disse Abel na coletiva após o jogo.

O próximo jogo do Palmeiras é nesta quarta (15) contra o Independiente Del Valle, desta vez no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores.