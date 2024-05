Bahia bate Bragantino com 'gol de futsal' e retoma a vice-liderança

Do UOL, em São Paulo

O Bahia superou o Bragantino por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão.

Thaciano foi decisivo com um 'gol de futsal', aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele balançou a rede pela nona vez na temporada, a primeira no campeonato.

O Bahia foi a 13 pontos, recuperou a segunda posição e está atrás apenas do Athletico-PR — Furacão fica na frente pelo saldo de gols (6 a 3). Já o Bragantino estacionou nos nove pontos e caiu para a sétima posição.

O Massa-Bruta volta a campo no meio da semana, enquanto a equipe baiana só joga de novo no domingo (19). O Bragantino visita o Sportivo Luqueño na quinta (16), pela quinta rodada da Sul-Americana. Já o próximo compromisso do time comandado por Rogério Ceni será contra o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileiro.

Curiosidade: o Bahia aumento a sua sequencia de invencibilidade para seis jogos. Já o Bragantino não perdia há oito duelos.

Como foi o jogo

O Bahia começou ditando o ritmo, enquanto o Bragantino apostava no contra-ataque. O time da casa controlava as ações e buscava brechas, mas o adversário estava bem postado na defesa e tentava levar perigo em contra-ataques.

Thaciano marcou um golaço no principal lance de desequilíbrio em um primeiro tempo parelho. Ele recebeu de Cauly na área, dominou girando e deu um toquinho providencial para superar Cleiton e inaugurar o placar.

Os dois times tiveram gols anulados por impedimento na volta do intervalo, e o placar não foi mais alterado. O ritmo da partida diminuiu, o Bahia administrou a vantagem e viu o goleiro Marcos Felipe salvar na reta final para evitar o empate.

Veja o gol