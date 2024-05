Palmeiras perde Abel e trio de jogadores para jogo contra o Criciúma pelo Brasileirão

O Palmeiras terá alguns desfalques para o jogo contra o Criciúma no próximo domingo. O duelo contra o time catarinense acontece às 11 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, e é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a próxima rodada, portanto, o Palmeiras não poderá com o lateral Mayke nem com os atacantes Endrick e Flaco López. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 2 a 0 diante do Athletico-PR, na Arena Barueri, pela sexta rodada.

Além deles, o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins também foram advertidos com cartão amarelo pelo árbitro Braulio da Silva Machado. Enquanto Vitor Castanheira recebeu dois amarelos e, por consequência, o vermelho. Sem esses membros da comissão, Carlos Martinho ou Andrey Lopes estará à beira do gramado no duelo com o Criciúma.

No duelo contra a equipe paranaense, o Verdão já não pôde contar com o zagueiro Murilo, que estava suspenso pelo acúmulo dos três cartões amarelos. Luan foi o escolhido para substituí-lo na zaga ao lado de Gustavo Gómez.

Antes da partida pelo Brasileirão, o Palmeiras vira a chave para a disputa da Libertadores. Na quarta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Independiente del Valle, às 21h30, em duelo da quinta rodada da fase de grupos da competição continental.