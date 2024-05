Paralisação do futebol? CBF convoca reunião extraordinária do Brasileirão só para dia 27

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota neste domingo para divulgar que convocou uma reunião extraordinária do conselho técnico do Brasileirão. O encontro vai ocorrer, contudo, apenas no dia 27 de maio, apesar de toda a pressão pela paralisação do futebol neste momento.

Entre os assuntos em pauta, destaque para a situação das equipes gaúchas em todas as divisões, que estão com jogos adiados justamente até a data do encontro em função da tragédia climática no Sul do país.

Já houve um pedido formal dos times do Rio Grande Sul - Grêmio, Internacional e Juventude - para a paralisação total das competições, algo que não evoluiu até agora. O Ministério do Esporte também solicitou o adiamento dos jogos.

Veja o comunicado da CBF:

A CBF convocou neste domingo (12) reunião extraordinária do conselho técnico do Brasileirão , marcada para o dia 27 de maio.

Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, além de questões de direitos de transmissão e patrocínios.

Em 6 de maio, a entidade adiou todas as partidas envolvendo equipes gaúchas nas competições nacionais (Brasileiro Séries A, C e D, Copa do Brasil, Feminino A1, A2 e A3, e de base) como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 deste mês, data da reunião extraordinária.