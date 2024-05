Atletas brasileiras vibram dobradinha no disco e no salto triplo no Ibero Americano de Atletismo

Neste sábado, as mulheres da Seleção Brasileira foram destaque no segundo dia de competições no Campeonato Ibero Americano de Atletismo, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Izabela Rodrigues da Silva e Andressa Morais fizeram dobradinha para o Brasil no lançamento do disco. Gabriele Sousa dos Santos e Regiclécia Candido da Silva ficaram com o ouro e a prata no salto triplo, respectivamente.

Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros) ficou com a medalha de ouro no salto triplo com 13,68 m.

"É uma das minhas maiores conquistas, buscando minhas metas pouco a pouco, de olho em Paris. O resultado não foi o que eu estava esperando, mas entreguei tudo para defender minha bandeira. Estamos trabalhando para conquistar muito mais, mas isso para mim é um presente", afirmou.

O Brasil fechou o segundo dia de competições do Campeonato Ibero-Americano com 14 medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata e seis de bronze. Na somatória dos dois dias de competições já são 25 medalhas: nove de ouro, oito de prata e oito de bronze.

Izabela Rodrigues da Silva (Iema-SP), que obteve o índice olímpico no lançamento do disco, com 64,66m, também sua melhor marca pessoal, na etapa de Xangai da Diamond League, no fim de abril, conquistou a medalha de ouro em Cuiabá com 63,60m.

Campeã pan-americana e mundial sub-20, Izabela afirmou que queria ter lançado novamente acima de 64 metros na competição do Mato Grosso. "Eu não achei muito bom porque já fiz mais do que esses 63,60 m. E dava para ser melhor", disse a atleta que agora disputará o Grande Prêmio Brasil, em Cuiabá, no dia 15 de maio e o Grande Prêmio Brasil, em Niterói, no dia 19 de maio.

Vem com as emoções do Ibero-Americano de Atletismo no Youtube do #TimeBrasil! ?? Já estamos ao vivo para vibrar e torcer pelos nossos atletas! ?? ?? https://t.co/7UI8ANrCrw pic.twitter.com/lvlWSulOOu ? Time Brasil (@timebrasil) May 10, 2024

Após isso, Izabela ainda vai definir com o seu treinador João Paulo Alves da Cunha as competições que fará em sua preparação olímpica. Entretanto, também tem participação assegurada no Troféu Brasil de Atletismo, de 27 a 30 de junho, em São Paulo.

Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros) ficou com a medalha de prata no lançamento do disco com 60,37m. "Depende do dia e hoje era o que tinha para sair. Mas estou bem treinada para fazer melhor", disse Andressa que treina com o marido Everton Luiz Ribeiro em Bragança Paulista (SP) e também disputará os GPs de Cuiabá e Niterói.

Regiclécia Cândido da Silva (ADC São Bernardo), que começou a praticar atletismo em Cerro Cora (RN), comemorou muito a medalha de prata. "Gratidão por tudo o que vivi, pelo processo, por ser minha primeira seleção, minha primeira medalha internacional", disse Regiclécia que voltou a Cuiabá para subir ao pódio após dois quarto lugares, no Brasileiro sub-23 e no Troféu Brasil. "Conquistar a medalha foi a cereja do bolo."

Na etapa da manhã deste sábado, Altobeli Santos da Silva (EC Pinheiros) venceu os 5.000m (14.27.38). "Acho que eu surpreendi muitas pessoas com uma medalha de ouro e uma prata (nos 3.000 m com obstáculos). Com esse resultado dos 3.000m com obstáculos e dos 5.000, entro na briga novamente por uma vaga olímpica pela pontuação", disse o fundista que treina com Clodoaldo Lopes do Carmo.

O Ibero é seletivo para a Olimpíada. O prazo de qualificação para os Jogos de Paris 2024 no atletismo termina no dia 30 de junho - os atletas têm de obter os índices (marcas mínimas estabelecidas) ou buscar pontos no Ranking Mundial e entrar nas cotas (número de vagas fixadas para cada prova).