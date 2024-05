Abel diz que não pode ser cobrado por título se Palmeiras jogar sem Allianz

O técnico Abel Ferreira fez forte discurso a favor do Allianz Parque após o Palmeiras perder por 2 a 0 para o Athletico neste domingo (12), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Abel disse que não pode ser cobrado por títulos se o Palmeiras continuar se alternando entre Allianz Parque e Arena Barueri. Ele só quer essa pressão se o Verdão tiver a sua arena.

O treinador citou o público, de pouco mais de 12 mil, para justificar a "falta de energia" do Palmeiras em Barueri.

O Palmeiras não pode jogar todas no Allianz por causa do acordo atual com a WTorre, empresa que gere a arena. A atuação na arena depende da programação de eventos.

Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão

Abel Ferreira

Avaliação do jogo

"Claro que abalou, é momento do jogo e não adianta esconder. A melhor oportunidade da primeira parte é nossa, no pênalti. Poderíamos ter feito gol e sofremos outro. E depois um gol contra. Fomos pouco criativos, pouca energia e os dois gols sofridos foram contra. Isso traduz o que foi o jogo".

Palmeiras como mandante - opções

"Única opção que quero é gostava. É jogar contra o Palmeiras. Não é contra Barueri, que fique claro, mas quero jogar no Allianz Parque. A torcida nos dá 30% das vitórias, aqui nos falta energia. Problema não é Barueri, mas é o Palmeiras brigar por títulos, ter estádio e ser impedido de jogar. Não sou político, não é minha função. Já jogamos, ganhamos e perdemos aqui, mas na nossa casa ganhamos títulos. O problema é como nós lutaremos por títulos sem jogar na nossa casa. Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão".

Paralisação

"A minha opinião é a do clube. Sou muito solidário a tudo que acontece no RS, mas a função [calendário] não é minha opção. A Conmebol toma decisões, não tem que passar a ninguém. Quem tem cargos como eu precisa tomar decisões. Mas acima disso total solidariedade, compreensão, ouvir quem temos que ouvir. Tenho carinho e ajudar como pudermos. Só peço que as pessoas que tomam decisões pensem na melhor forma de continuar ajudando as pessoas. Se a melhor forma for parar, que se pare. Que se for continuar, que continue".

Saída do Luan

"Falo de coisas concretas e sinceras. São fatos. Menos um dia de descanso do que o adversário. Minha equipe cansada. E basta ver as transições que o adversário teve na primeira parte, que tem a ver com erros de passe, discernimento, boas decisões. Não perder a bola de forma precipitada. Não é falta de vontade, é lucidez mental. Foi a primeira vez em Barueri que demos quatro ou cinco transições na primeira parte. Achei a minha equipe pouco criativa, inspirada, precipitada e cansada. Há um momento claro do jogo em que podemos fazer o gol, não fizemos, no retorno da bola há falta que poderíamos evitar. Bate em nós e gol contra. Segundo gol é gol contra também. Isso demonstra o que foi o jogo. Faltou criatividade e sorte também".

Alterações no time titular e cansaço

"O Palmeiras tem um núcleo de performance que passa a informação necessária, não toda a informação. Tem jogadores que jogam limitados, claro. No Brasileirão é assim. Jogar com dor, no limite da lesão. Trocamos o que temos que trocar, como o Anibal. Ficará fora 10 ou 15 dias, não sei. Depende da recuperação do problema no olho. Rios tem um problema também. Procuramos gerir da melhor forma. Endrick com oito jogos seguidos, tiro ou não. Não adianta arranjar justificativas. É assumir que não fomos criativos, não fomos capazes de ultrapassar a muralha do adversário. Aproveitaram nossos erros de passe e fizeram boas transições, com sorte nos gols e o pênalti perdido. Todos querem fazer o melhor, mas o momento do jogo é esse".

Programação na Copa América e novidades

"Dudu, Bruno e Felipe Anderson. Dudu quando estiver bom... Não fez um jogo sequer. Não temos expectativa sobre ele. Vejam o que houve com o Bruno Henrique. Viram? Lesão parecida e quanto tempo durou, sem expectativas. Bruno a mesma coisa. Felipe Anderson tem férias e depois volta. Sobre as seleções, é o que for. Se forem Gómez, Piquerez, jogarão outras e teremos responsabilidade de ser campeão se jogarmos na nossa casa. Precisamos da energia na nossa casa. Vocês são inteligentes e viram quantos vieram aqui hoje. Minha gratidão a quem veio para ajudar nosso clube e o RS. Isso tem interferência muito grande e é vantagem grande ao adversário. Não basta um dia a menos contra Inter e Athletico. Vocês sabem como luto para a CBF dar três dias de descanso a todos. Mas que um dia encontrem a solução. É o que é, é uma condição que o próprio clube sabe. Vamos procurar fazer nosso melhor com nossos jogadores, se forem chamados para a seleção não joga A e joga B. O que me deixa triste é não jogar na nossa casa, o chiqueiro. Nada contra Barueri, mas não é justo para meus jogadores. Allianz Parque é nosso estádio e não jogarmos no nosso estádio não é justo. Todos sabem a importância do público, aqui tem interferência brutal, para o bem e para o mal. Vamos melhorar os nossos processos, não tivemos criativos e inspirados. FOi um dia de pouca sorte a nosso favor também".

Ausência do Endrick

"Perde um jogador de muita qualidade, muito rendimento, e não é por acaso que o Real Madrid veio buscá-lo. O Real Madrid fica mais fraco com sua saída, mas vamos buscar soluções como temos feito. O Palmeiras arranja soluções nesses anos que estamos aqui".

Time afobado

"Adversário praticamente defendeu bem e transição, é uma estratégia, ganhou e está certo. Dois gols contra, o goleiro deles pegou um pênalti. Primeira parte foi equilibrada, melhor chance foi nossa, não sofremos gol e levamos na sequência. Segundo jogo aqui, segunda derrota, isso tem impacto na confiança dos torcedores. Fomos afobados e precipitados. Tem a ver com cansaço na hora de ser criativo. Equipe correu, lutou, tentou, mas precisávamos dessa qualidade diante da baliza para fazer um gol de cabeça, bola na trave entrar, outra grande defesa do adversário. Goleiro adversário foi o melhor em campo, segurou o pênalti e depois um jogador deles tira a bola com o peito que ia entrar. Enfim, não foi nosso padrão. Melhor aceitar os dois gols contra e melhorar".

Comissão técnica suspensa

"Os amarelos vocês viram... A vontade como deu o vermelho ao Veiga. Não sei, tem que perguntar a ele. Sei o que vi e falei. Só tenho que cumprir as regras. Abel ou qualquer outro estão mal? Temos que cumprir as regras e é o que eu cobro, como o Veiga levando vermelho depois de ter a perna rasgada. Se entendeu que deveria dar amarelo ao treinador e assistente, é o árbitro e faz o melhor que sabe. Se falam de cartões, eu tenho que falar da vontade que deu vermelho ao Veiga. Há uma falta clara no Veiga que precede o segundo gol deles porque o Menino supostamente estava com a bola, mas era dividida. Mas não perdemos pelo árbitro. Estava com muita vontade de expulsar o Veiga e deveria ser o contrário".

Faltas do Endrick

"As intenções do jogador são as melhores. No minuto antes tivemos oportunidade grande de fazer o gol, chegou a informação que houve invasão de área no momento em que o Veiga bate. A regra da Europa que eu sabia da última vez que li o regulamento dizia que para o gol ser validado não pode o goleiro mexer e haver invasão da área. Era o que li. Perdemos um pouco o norte, faz parte. Para haver gols precisa haver erros. Querem acertar todas, mas hoje não deu. Fomos nós que não conseguimos fazer gols e nós próprios colocamos duas bolas na nossa trave. Parabéns ao Athletico que foi competente e feliz. Palmeiras foi pouco inspirado e com má sorte".