Destaque do Cruzeiro, goleiro Anderson vibra com boa fase: "Oportunidade da minha vida"

Anderson foi o destaque do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o goleiro vibrou com o bom momento vivido, aparentando saber da grande oportunidade que tem recebido do técnico Fernando Seabra.

"Como falei antes, é a oportunidade da minha carreira, da minha vida. Tento agarrar o máximo possível, trabalhando dia a dia, tentando demonstrar que posso estar aqui. Graças aa Deus, hoje conseguimos fazer uma excelente partida e eu, inclusive, ajudar a equipe para sair daqui com os três pontos", disse Anderson ao Premiere.

Anderson ganhou espaço no Cruzeiro após a saída de Rafael Cabral para o Grêmio. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o goleiro pertencia ao Athletico-PR antes de chegar ao Cabuloso em 2023. Neste domingo, foi eleito o craque do jogo.

"Pude contribuir com a equipe, mas todos deram o máximo, todos jogaram muito bem, o Matheus finalizou muito bem. Todo mundo está de parabéns pela vitória hoje", prosseguiu.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a dez pontos em cinco jogos, entrando no G6 do Campeonato Brasileiro. Até agora o time somou três vitórias, um empate e uma derrota na competição.

"Momento de ascensão na temporada, estamos consolidando a defesa, que é muito importante para que lá na frente a gente consiga fazer gols e sair de campo com a vitória, que é fundamental para a equipe", concluiu Anderson.

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Unión La Calera, no Mineirão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.