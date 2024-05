São Paulo x Fluminense: saiba tudo sobre o duelo pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo recebe o Fluminense nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em duelo que fecha a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista voltará a jogar em casa após três partidas consecutivas como visitante e mira a vitória para seguir brigando na parte de cima da tabela.

Para essa partida o técnico Luis Zubeldía pode contar com o retorno de Lucas Moura. O atacante, recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, treinou sem restrições nos últimos dias e tem boas chances de ao menos ser relacionado para o confronto.

Em contrapartida, Calleri (lesão na panturrilha direita), Michel Araújo (suspenso e pertence ao Fluminense), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito) seguirão como baixas para o Tricolor.

O São Paulo ainda não perdeu sob o comando de Luis Zubeldía. Em cinco partidas o time conquistou quatro vitórias, todas elas fora de casa, e um empate. Agora, no reencontro com sua torcida no Morumbis, o Tricolor espera, enfim, vencer a primeira em casa com o treinador argentino à beira do campo.

Pelo lado do Fluminense, Fernando Diniz decidiu reintegrar John Kennedy após ser afastado desde o dia 23 de abril por atos de indisciplina. O atacante, entretanto, deve começar a partida contra o São Paulo no banco de reservas.

Paulo Henrique Ganso é um desfalque de peso para o Fluminense no confronto desta segunda-feira. O meia está terá de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Douglas Costa, por sua vez, se recupera de uma lesão muscular sofrida contra o Colo-Colo, no meio de semana, e também pode ser baixa.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLUMINENSE

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 13 de maio de 2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Kappes Diel (RS)



VAR: Pablo Ramon Pinheiro (VAR FIFA - RN)

SÃO PAULO: Rafael; Diego, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla, Nestor e Patryck; Luciano e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Felipe Melo, Mano e Marcelo; Martinelli, Lima, Alexsander e Terans; Arias e Cano.



Técnico: Fernando Diniz.