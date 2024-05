David enaltece triunfo do Vasco contra o Vitória pelo Brasileirão: "A gente precisava"

O Vasco se recuperou no Campeonato Brasileiro, já que, neste domingo, a venceu o Vitória por 2 a 1, em São Januário, pela sexta rodada. A equipe, assim, acabou com a série de quatro derrotas seguidas no torneio. O atacante David valorizou o resultado, mas fez um alerta ao time.

"A gente precisava destes três pontos para a gente tranquilizar um pouco na tabela, mas a gente tem de ficar um pouco atento. Acabamos quase complicando ali o jogo nos minutos finais. Às vezes falta um pouquinho de perna e tem de correr atrás deles. Então é ficar atento a esses detalhes, mas é dar parabéns à equipe pela entrega, à torcida, que mais uma vez veio e apoiou. Que possamos seguir em frente", declarou David, à Vasco TV.

?? 55' | 2T VENCEEEEEEEEEE O GIGANTESCO DA COLINAAAAAAAA! ? Com gols de Maicon e Vegetti, o Vasco da Gama faz 2 a 1 no Vitória em São Januário. #VASxVIT 2??-1??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/G6lrSS3kW3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2024

Após um primeiro tempo em que não foi muito bem, o Vasco começou a etapa final com tudo. Aos quatro minutos, Payet cobrou escanteio e Maicon abriu o placar. O Gigante da Colina assumiu o controle do jogo e ampliou aos dez, com levantamento de Payet para Vegetti marcar.

O jogo estava controlado pelo clube carioca. Contudo, o Vasco vacilou aos 43 minutos e permitiu um contra-ataque do Vitória, que diminuiu com Iury Castilho. O Gigante da Colina, então, segurou o resultado.

Agora, o Vasco tem seis pontos e está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Flamengo, neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.