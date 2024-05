Após provocar Santos, Flamengo e Paysandu, diretor do Amazonas é afastado do clube

Milton Moreira, diretor do Amazonas, foi afastado pelo clube após provocar o Santos, Flamengo e Paysandu. Depois da vitória da equipe diante do Alvinegro Paulista, 'Xuxa', como popularmente é conhecido, participou de um vídeo na beira do gramado em que citava os times de maneira irônica.

No vídeo, publicado nas redes sociais, Milton Moreira ironizou o Santos ao dizer que "amazonense" está acostumado a comer peixe.

"O amazonense está acostumado a comer peixe, tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que dão. Aí vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Nós somos do Amazonas e peixe faz parte da nossa culinária", pontuou.

Além do Santos, o agora ex-diretor também provocou o Paysandu, próximo adversário do Aurinegro pela Série B, e o Flamengo, rival pela terceira fase da Copa do Brasil. "Agora, que venha aquela 'mucura' aqui dentro pra gente engolir de novo e depois vem aquele Urubu".

Em suas redes sociais, Milton Moreira pediu desculpas pelas atitudes, mas ressaltou que "quem é torcedor de verdade, não leva a "rivalidade" como agressão ou violência".

Confira o texto na íntegra:

"Depois de ver a proporção imensa que tomou o vídeo de ontem, gostaria de deixar bem claro que independentemente de qualquer "patente" no time, sou um torcedor apaixonado pelo Amazonas

Inclusive, sou conhecido pela própria torcida como ícone do Amazonas.

Peço desculpas para quem se sentiu ofendido com o meu posicionamento, mas no futebol de verdade, quem é torcedor de verdade, não leva a "rivalidade" como agressão ou violência, mas sim como um gás para mostrar mais e mais competência em campo e como sempre, poder tirar uma brincadeira depois de uma vitória."