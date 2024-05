Botafogo empata com o Fortaleza no Castelão pelo Brasileirão

Neste domingo, com o time com muitas mudanças, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Leão do Pici foi marcado por Pochettino, enquanto Danilo Barbosa empatou para o Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo agora tem dez pontos e está na terceira colocação, no momento, no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tem sete pontos em cinco jogos e está na 11ª colocação.

O Fogão, agora, tem jogo importante pela Copa Libertadores pela frente. Nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), o Botafogo visita o Universitario, do Peru. O clube carioca é o segundo colocado do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação do Junior Barranquilla, da Colômbia, que lidera por ter melhor saldo de gols. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Fortaleza também tem compromisso internacional. Líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, o clube brasileiro visita o Boca Juniors, na La Bombonera, na Argentina, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). Pelo Brasileirão, o próximo jogo é contra o Athletico-PR, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Presidente Vargas.

O jogo

Com a maratona de jogos, o técnico Artur Jorge apostou em um Botafogo bem modificado em relação ao último jogo (vitória sobre a LDU, do Equador, pela Copa Libertadores). Mateo Ponte, Alexander Barboza, Cuiabano, Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero começaram como titulares. Damián Suárez, Lucas Halter, Hugo, Marlon Freitas, Júnior Santos e Savarino foram preservados.

O Fortaleza, também em maratona de jogos, fez muitas mudanças. Apenas João Ricardo, Titi e Matheus Rosseto foram mantidos no time, em relação à derrota para o Nacional Potosí, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana.

O goleiro John se enrolou nos primeiros segundos. Ele interceptou lançamento, mas deslizou muito e saiu da área com a bola nas mãos. Falta para o Fortaleza e amarelo para o jogador do Botafogo.

O Fortaleza abriu o placar aos nove minutos. Breno Lopes se livrou da marcação de Bastos e achou Pochettino. O meia soltou a bomba e fez 1 a 0 no Castelão. Aos 17, o Botafogo escapou de levar o segundo. Marinho foi lançado pela direita e rolou para Pochettino na área. A finalização do meia venceu John, mas Alexander Barboza brilhou e salvou praticamente em cima da linha.

O Botafogo encontrava dificuldade para criar, mas se encontrou no fim do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Óscar Romero cobrou falta por cima, sem muito perigo. O lance acordou o clube carioca. No minuto seguinte, Jeffinho ficou com o rebote na entrada da área e arriscou. João Ricardo fez grande defesa e mandou para escanteio. O Fogão castigou pelo alto. Danilo Barbosa ganhou por cima e fez 1 a 1 no Castelão, aos 40 minutos. Foi o terceiro gol do volante neste Brasileirão. O primeiro tempo terminou 1 a 1.

Aos 11 minutos da etapa final, Artur Jorge fez logo uma mudança tripla. Ele colocou Júnior Santos, Savarino e Diego Hernández. Saíram Luiz Henrique, Jeffinho e Romero. Oito minutos depois, ele colocou Marlon Freitas no lugar de Danilo Barbosa.

O Fogão desceu bem pela direita, aos 22 minutos. Júnior Santos ganhou na velocidade e cruzou para Savarino. Ele não dominou como gostaria e viu João Ricardo interceptar. Aos 30, após cruzamento da direita, Júnior Santos emendou de primeira, mas errou o alvo.

Aos 41, Júnior Santos ganhou pelo alto, mas errou o alvo. Cinco minutos depois, o jogador obrigou João Ricardo a salvar o Fortaleza. Aos 47, Lucero, alteração dos donos da casa, balançou a rede após cobrança de escanteio. Contudo, ele estava impedido. O gol foi anulado.

Aos 52, após cobrança de escanteio, Titi tentou cortar, mas mandou para trás. João Ricardo praticamente dividiu com Júnior Santos e salvou o Fortaleza. Embora tenha tido uma atuação melhor do que no primeiro tempo, o Fogão não conseguiu chegar à virada em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1X1 BOTAFOGO

Local: Castelão, Fortaleza (CE)



Data: 12/05/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Público: 15.914 torcedores



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Cartão amarelo: John, Óscar Romero, Mateo Ponte, Cuiabano, Diego Hernández e Alexander Barboza (Botafogo) e Titi, Hércules, Brítez e Lucero (Fortaleza)



Cartão vermelho:



Gols:



Fortaleza: Pochettino, aos 9? do 1ºT



Botafogo: Danilo Barbosa, aos 40? do 1ºT

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rosseto, Hércules (José Welison) e Pochettino (Machuca); Marinho (Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Damian Suárez), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Gregore e Tchê Tchê; Jeffinho (Savarino), Óscar Romero (Diego Hernández) e Luiz Henrique (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge.