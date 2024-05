Inter homenageia torcedor que perdeu bandeira do clube na tragédia no RS

Além de estar ligado nas doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Internacional também se preocupa com seus torcedores. Assim, o Colorado homenageou o "Seu Solomar", que perdeu uma bandeira da equipe na tragédia climática.

"Seu Solomar já tem uma nova bandeira para chamar de sua! Torcedor desde os anos dos Eucaliptos, ele emocionou o Rio Grande em entrevista neste domingo, quando lamentou não ter salvado sua bandeira do Inter antes de ser resgatado das enchentes em Canoas", destacou o Internacional.

"Horas mais tarde, outro grande colorado foi até o abrigo da Ulbra e levou uma nova bandeira para Solomar. Somos colorados, gaúchos e, acima de tudo, ??????????", emendou o clube.

Dia das Mães de muita solidariedade e carinho! ?? Borré foi ao Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) para realizar doações. Além disso, o atacante entregou flores para as mães que estão no abrigo e distribuiu kits com doces para as crianças. ?? pic.twitter.com/WOQ1Rjc7WV ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 12, 2024

Neste domingo, o atacante Borré também deu a sua contribuição às vítimas no Rio Grande do Sul. O atleta do Inter participou de uma ação do Dia das Mães.

"Dia das Mães de muita solidariedade e carinho! Borré foi ao Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) para realizar doações. Além disso, o atacante entregou flores para as mães que estão no abrigo e distribuiu kits com doces para as crianças", destacou o Internacional.