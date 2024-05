Vasco bate o Vitória, volta a vencer após cinco rodadas e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Vasco fez as pazes com o triunfo e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Gigante da Colina fez 2 a 1 no Vitória, em São Januário, pela sexta rodada, e voltou a vencer no torneio, aliviando a crise.



Após quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Vasco se reabilita e ganha um pouco de paz. O francês Payet, que retornou ao time, foi o destaque da vitória, uma vez que deu duas assistências.

Contra o Vitória, o Vasco não foi muito bem no primeiro tempo, mas começou a etapa final com tudo e marcou duas vezes rapidamente. Fora de campo, a diretoria busca acertar com o técnico português Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães.

?? 55' | 2T VENCEEEEEEEEEE O GIGANTESCO DA COLINAAAAAAAA! ? Com gols de Maicon e Vegetti, o Vasco da Gama faz 2 a 1 no Vitória em São Januário. #VASxVIT 2??-1??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/G6lrSS3kW3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2024

Com o resultado deste domingo, o Vasco agora soma seis pontos e está na 13ª colocação, enquanto o Vitória continua sem vencer, tem apenas um ponto em cinco jogos e ocupa o 19º lugar.

Na próxima rodada, o Vasco tem um clássico pela frente e enfrenta o Flamengo, sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. O Vitória vai entrar em campo no mesmo dia para encarar o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Barradão.

O duelo

O Vasco contou com o retorno de Payet, preservado nos últimos jogos para aprimorar a parte física. João Victor foi outra mudança do técnico interino Rafael Paiva. Ele entrou na lateral direita.

A primeira chance foi do Vasco. Aos nove minutos, após cruzamento para a área, a bola sobrou para Payet. O francês chutou, mas o goleiro Lucas Arcanjo salvou com a ajuda da zaga. Na sequência, o Gigante da Colina pediu pênalti em Galdames, que levou um chute de Reynaldo. Contudo, a arbitragem de Raphael Claus (Fifa-SP) mandou seguir.

Aos 29, David recebeu pela esquerda e bateu. A bola foi para fora. Três minutos depois, Vegetti fez o pivô para Galdames. A finalização dele desviou e quase entrou, saiu à direita, com o goleiro batido.

O Vitória assustou aos 37 minutos. Janderson fez grande jogada pela direita e encontrou Matheuzinho. Ele finalizou por cima, na melhor chance do clube baiano. Aos 48, Piton cruzou e Vegetti se antecipou à zaga e cabeceou, mas Lucas Arcanjo defendeu. O primeiro tempo terminou sem gols. Parte da torcida do Vasco vaiou.

Rafael Paiva mudou o Vasco no intervalo. Ele colocou Adson no lugar de Rossi. O Gigante da Colina abriu o placar aos quatro minutos. Payet cobrou escanteio, Maicon apareceu bem na área e desviou para o gol: 1 a 0.

MAICON ?4???? A comemoração do zagueiro vascaíno após marcar seu gol com a camisa do Gigante da Colina. #VASxVIT#BrasileiroNaVascoTV ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/1lv6oXs2mQ ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2024

O Vasco ampliou logo na sequência, aos dez minutos. Payet levantou para Vegetti. O centroavante se jogou e completou para o gol: 2 a 0. Aos 24, Sforza cobrou falta e acertou o travessão.

O Vitória quase diminuiu com Iury Castilho, que entrou no segundo tempo. Após bola levantada para a área, a zaga do Vasco não cortou. O atacante, então, emendou, mas acertou o travessão. O Gigante da Colina respondeu no minuto seguinte. Adson deu bom passe para David, que parou em Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória trabalhou novamente aos 31 minutos, em finalização de fora da área de Galdames.

O clube baiano conseguiu diminuir aos 43 minutos. Iury Castilho apareceu livre na área e completou, após rebote de Léo Jardim em chute de Jean Mota, outra alteração do Vitória. Aos 46 minutos, Camutanga se estranhou com Praxedes, que entrou no segundo tempo, e foi expulso. Ele deixou o braço e acertou o rosto do jogador do clube carioca. O Vasco ficou com o triunfo e se recuperou no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2X1 VITÓRIA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 12 de maio, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Público: 11.094 torcedores



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)



Cartão amarelo: Maicon, Sforza, Galdames, David e Praxedes (Vasco) e Iury Castilho (Vitória)



Cartão vermelho: Camutanga (Vitória)



Gols:



Vasco: Maicon, aos 4? do 2ºT, e Vegetti, aos 10? do 2ºT



Vitória: Iury Castilho, aos 43? do 2ºT

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Paulo Henrique), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Mateus Carvalho) e Payet (Praxedes); Rossi (Adson e depois Puma Rodríguez), David e Vegetti.



Técnico: Rafael Paiva.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Zeca), Camutanga, Reynaldo e PK; Luan Vinícius (Iury Castilho), Dudu e Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Jean Mota); Janderson (Luiz Adriano) e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.