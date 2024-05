Marinho, do Fortaleza, chora no banco de reservas após ser vaiado; Vojvoda sai em defesa

Neste domingo, o Fortaleza empatou com o Botafogo em 1 a 1, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho, atacante do Leão do Pici, recebeu muitas vaias ao ser substituído e, após o final da partida, permaneceu sozinho e chorou no banco de reservas.

Ao ser substituído para entrada de Yago Pikachu, na etapa complementar, o atacante recebeu vaias de parte dos torcedores presentes na Arena Castelão. Marinho, no entanto, respondeu as críticas vindas das arquibancadas com aplausos.

Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, em entrevista coletiva pós-jogo, saiu em defesa do atacante, demonstrando confiança. Para o comandante, Marinho sabe de seu potencial e esse é o motivo de sua frustração.

"Eu conversei com cada um dos jogadores, cumprimentando. Quanto ao Marinho, ele fez uma partida correta, e ele sabe que pode render mais, por isso essa cobrança dele com ele mesmo. Ele sabe da capacidade que ele tem. É um jogador que tem um compromisso importante, eu confio nele. Ele estava chateado, como estavam todos os atletas chateados e é importante isso de olhar para si mesmo, para melhorar", pontuou Vojvoda.

Nesta temporada, Marinho não acumula bons números. No total, o atleta participou de 24 jogos compromissos do Leão do Pici, contribuindo dois gols e duas assistências.

O Fortaleza volta aos gramados, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), para encarar o Boca Juniors, em La Bombonera. O jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.