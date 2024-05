Com gol de Matheus Pereira, Cruzeiro vence Atlético-GO fora de casa e sobe no Brasileirão

O Cruzeiro conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo. Visitando o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Cabuloso saiu de campo com o triunfo por 1 a 0 graças ao gol de Matheus Pereira já na reta final da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro entrou no G6 do Campeonato Brasileiro ao chegar aos dez pontos na tabela, mesmo tendo um jogo a menos que a maioria dos times, já que o duelo com o Internacional foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

O Atlético-GO, por sua vez, continua sem vencer no Brasileirão. O clube, que ocupa a vice-lanterna, com apenas um ponto nos cinco primeiros jogos, precisa reagir urgentemente para evitar o tão temido rebaixamento.

O jogo

A primeira grande oportunidade do jogo foi do Atlético-GO. Aos 19 minutos, Shaylon recebeu pela esquerda e cruzou para Derek, livre, completar de dentro da área, mas, surpreendentemente, mandou por cima do travessão, desperdiçando uma grande chance de abrir o placar para os donos da casa.

O Cruzeiro respondeu pouco depois com Zé Ivaldo, que cabeceou como manda o manual do bom artilheiro, em direção ao chão, mas Alix apareceu no meio do caminho para afastar o perigo e evitar o que seria o primeiro gol da Raposa.

Se não deu com Zé Ivaldo, melhor com Arthur Gomes, que recebeu belo lançamento do campo de defesa, tirou do goleiro e empurrou para o fundo das redes, mas o árbitro marcou impedimento do atacante cruzeirense.

Antes do intervalo o Atlético-GO voltou a ameaçar com Luiz Fernando. O atacante recebeu em jogada de contra-ataque, driblou dois marcadores dentro da área, mas isolou ao finalizar, perdendo a chance de marcar um verdadeiro golaço.

Cruzeiro garante a vitória no 2ºT

Na etapa complementar o Atlético-GO não quis saber de perder tempo e quase abriu o placar aos seis minutos com Guilherme Romão, que recebeu passem em profundidade de Derek, saiu cara a cara com o goleiro e completou para o gol, mas Anderson fez a defesa.

Mais tarde foi a vez de Alix surpreender o goleiro do Cruzeiro concluindo a gol de bicicleta, de fora da área, obrigando Anderson a fazer a defesa para evitar o que seria um verdadeiro golaço em Goiânia.

O Cruzeiro demorou para encontrar espaços na defesa do Atlético-GO, mas, quando conseguiu, chegou ao gol. Aos 36 minutos Matheus Pereira recebeu de costas para o gol, girou e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Ronaldo, abrindo o placar para o Cabuloso no estádio Antônio Accioly e garantindo o triunfo fora de casa. Depois disso, bastou aos comandados do técnico Fernando Seabra apenas administrarem a vantagem para voltar para casa com os três pontos na bagagem.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 0 X 1 CRUZEIRO

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 12 de maio de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA - PE)



Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Matheus Pereira, aos 36 do 2ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: William, Matheus Pereira (Cruzeiro); Luiz Fernando (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal (Vagner Love), Varalhas e Shaylon (Danielzinho); Gabriel Barros (Yony González), Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodríguez).



Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes) e Matheus Pereira (Ramiro); Barreal (Vitinho), Arthur Gomes (Gabriel Veron) e Rafa Silva (Rafael Elias).



Técnico: Fernando Seabra.