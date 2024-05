Técnico do Brasiliense pede demissão no intervalo e equipe vence Real Brasília pela Série D

Neste domingo, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasiliense bateu o Real Brasília, por 2 a 1, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo. Durante do intervalo da partida, enquanto o placar ainda estava em 0 a 0, o técnico Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu, pediu demissão. Além dele, sua comissão técnica deixou a partida e Jorge Bolivar, médico do clube, comandou o time para a vitória.

Em nota, o Brasiliense afirmou que "insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição", Paulo Roberto Santos "decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica".

O treinador foi contratado pela equipe de Brasília para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, Paulo Roberto comandou a equipe em duas partidas, com um triunfo e um revés.

Agora, diante da vitória, o Brasiliense assume a liderança do Grupo A5 da competição nacional, com seis pontos contabilizados. Já o Real Brasília permanece sem pontuar e na lanterna do grupo.

Pela quinta rodada da Série D, o Brasiliense volta aos gramados, no próximo domingo, para enfrentar o Mixto-MT, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Boca do Jacaré. O Real Brasília, por sua vez, um dia antes, às 19h, visita o União Rondonópolis-MT, no Estádio Luthero Lopes.

Todos os gols foram marcados na reta final do confronto. Kaio Nunes, aos 37 minutos do segundo tempo, inaugurou o marcador para o Brasiliense. O próprio jogador cravou novamente, aos 39, o segundo tento dos visitantes.

O Real Brasília descontou aos 41 minutos com gol de Matheus Alemão, mas não foi o suficiente e o placar ficou em 2 a 1.

Confira a nota do Brasiliense na íntegra:

"O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição, decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica. Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, sagrando-se vencedor por 2 a 1, passando a liderar a isoladamente a sua chave."

Veja os outros resultados deste domingo pela Série D:

Barra 3 x 0 Cascavel



Itabuna 1 x 0 Audax-RJ



Moto Club 2 x 1 Maranhão



Fluminense-PI 1 x 0 Tocantinópolis



Manauara 3 x 1 Porto Velho



Sousa 1 x 0 Potiguar de Mossoró



Maracanã 0 x 4 Treze-PB