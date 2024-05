Athletic goleia CSA e se mantém 100% na Série C; Botafogo-PB assume a vice-liderança

Neste domingo, quatro jogos aconteceram pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na partida de maior destaque, o Athletic goleou o CSA fora de casa por 5 a 0 e se manteve 100% na competição nacional.

Os gols da partida foram marcados por Welinton, Jonathas (duas vezes) e David Braga (duas vezes).

Com a vitória, o Athletic tem 12 pontos em quatro jogos e é o líder isolado da competição. O CSA é o 14° colocado com dois pontos em quatro partidas.

GOLEADA FORA DE CASA ?? O Athletic Club venceu o CSA por 5 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Welinton Torrão, Jonathas (2x) e David Braga (2x) marcaram os gols da grande goleada. ? Pequeno Fotos pic.twitter.com/G7WcYqiG2T ? Athletic Club SAF (@athleticclubmg) May 12, 2024

Ferroviária x Náutico

Neste domingo, a Ferroviária jogou em casa contra o Náutico e venceu por 2 a 1. Pedro Paulo e Juninho marcaram para os mandantes, enquanto Thalissinho descontou para os visitantes.

Com a vitória, a Ferroviária subiu para a quarta posição, com oito pontos em quatro jogos. O Náutico ficou no décimo lugar, com quatro pontos em três partidas.

Ferroviária vence Náutico por 2 a 1 e segue invicta na Série C do Brasileiro! ?? ?? Vamos, Locomotiva!!! ?? Juninho

?? Pedro Paulo#Ferroviária #Locomotiva #BrasileiroSérieC pic.twitter.com/bQdRJhp4Qh ? Ferroviária (@afeoficial) May 12, 2024

Volta Redonda x Botafogo-PB

Às 19h, o Botafogo-PB visitou o Volta Redonda e venceu por 3 a 1. Ítalo marcou para os mandantes, enquanto Edmundo (duas vezes) e Pipico fizeram os gols do clube paraibano.

Com a vitória, o Botafogo-PB assumiu a vice-liderança do torneio com dez pontos em quatro jogos. O Volta Redonda ficou na oitava posição com seis pontos em três partidas.

Remo x Floresta

Na noite deste domingo, o Remo recebeu o Floresta e venceu por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado Ytalo no final da partida.

Com a vitória, o Remo conquistou seu primeiro triunfo na competição. A equipe do Pará subiu para a 13ª colocação com três pontos em quatro jogos. O Floresta ficou na 20ª posição, com nenhum ponto conquistado em quatro partidas.