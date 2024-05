Vasco acorda após vaias, bate Vitória com Payet garçom e joga Flu para o Z4

O Vasco acordou após ouvir vaias de sua torcida no intervalo e venceu o Vitoria por 2 a 1 na noite deste domingo (12) em São Januário, com gols de Maicon e Vegetti, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Iury Castilho descontou para os baianos.

Payet comanda o Vasco. Depois de quatro derrotas seguidas, o Vasco chegou para enfrentar o Vitória com o astro Payet como principal novidade, e foi justamente ele quem brilhou em São Januário com duas assistências para gol no começo do segundo tempo.

Vasco sai do Z-4, Flu entra. A vitória faz o Cruzmaltino subir para seis pontos e assim ganhar quatro posições na tabela, assumindo o 13º lugar. Enquanto isso, o Fluminense, com cinco pontos, cai para a 17ª posição, mas pode deixar o Z4 caso pontue diante do São Paulo, nesta segunda-feira (13). Nesse caso, é o Corinthians (atual 16º) quem cairia para a zona de descenso.

Vitória sem vitória. O time baiano continua sem triunfar no Campeonato Brasileiro após cinco jogos e permanece na 18ª colocação da tabela, com apenas um ponto.

Juntos pelo RS. O Vasco e o Vitória se juntaram para ajudar o estado gaúcho após a tragédia. As camisas dos dois clubes serão autografadas pelos jogadores e leiloadas para reforçar a campanha.

Agenda. O Vasco agora terá um clássico pela frente: o arquirrival Flamengo, em duelo que acontece sábado (18), às 21h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, mas mais cedo, às 16h, o Vitória recebe o Atlético-GO no Barradão. Os jogos são válidos pela sétima rodada do Brasileirão.

Técnico à vista. Tudo indica que o Vasco já tenha um novo comandante em seu próximo compromisso. O Cruzmaltino está perto de fechar a contratação do português Álvaro Pacheco, de saída do Vitória de Guimarães, de Portugal.

Como foi o jogo

Ruim de se ver. A má fase de Vasco e Vitória já indicava um duelo de baixa qualidade técnica em São Januário, e assim foi. A falta de criatividade prevaleceu, e os melhores momentos foram poucos nos 45 minutos iniciais.

Vitória mais perigoso. O Vasco teve a bola na maior parte do primeiro tempo, mas não soube o que fazer com ela. E a cada ataque inefetivo, o Cruzmaltino abria espaço para contra-ataques perigosos do time baiano, especialmente nas costas de Piton. A sorte é que o Vitória não soube aproveitar.

Vasco acorda após intervalo. As vaias na saída para o intervalo parecem ter feito bem ao Vasco, que voltou jogando com mais intensidade no segundo tempo e soube aproveitar um escanteio para abrir o placar e, assim, trazer o torcedor para o seu lado.

Susto no fim. O Vasco parecia ter o jogo em mãos, mas uma falha permitiu que Iury Castilho diminuísse e colocasse fogo no fim do jogo. Porém, Camutanga foi expulso por agressão e esfriou a reação do Vitória em São Januário. Sorte do Cruzmaltino.

Vegetti, do Vasco, comemora após marcar contra o Vitoria, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

Lances importantes

Gringos assustam. Na melhor chance do Vasco no primeiro tempo, aos 32', Galdames tabelou com Sforza e arriscou de fora da área; a bola desviou em Reynaldo e matou Lucas Arcanjo, mas foi para fora.

Vitória responde. Aos 37', Janderson foi para cima na direita, passou por Léo e Lucas Piton, invadiu a área e ajeitou para Matheuzinho, que finalizou com bastante espaço. Porém, a bola subiu demais.

1 a 0. Após cobrança de escanteio de Payet, Maicon subiu mais que a zaga do Vitória e desviou de cabeça para mandar a bola no cantinho, aos 4min da etapa final.

2 a 0. Novamente pelo alto, agora com a bola rolando, Payet deu uma linda assistência para Vegetti, que se esticou todo e conseguiu um lance acrobático para finalizar para as redes de perna direita, aos 10min.

Na trave, lá e cá. Aos 24min, Sforza cobrou falta com categoria e carimbou o travessão. O Vitória respondeu, com PK cruzando na área, Zé Hugo ajeitando de cabeça e Iury Castiho soltando a bomba.

2 a 1. Após erro de passe de Mateus Cocão, Jean Moto ficou com a bola, chutou forte, e Léo Jardim deu rebote, que Iury Castilho aproveitou.

Tá fora! Camutanga deixou o braço em Praxedes durante um bate-boca e foi expulso de campo aos 46min do segundo tempo, esfriando a reação do Vitória, que, ainda assim, buscou o empate até o último minuto.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 VITÓRIA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12 de maio de 2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)

Público pagante: 10.748

Público total: 11.094

Cartões amarelos: Maicon, Galdames (Vasco), Yuri Castilho (Vitória)

Cartão vermelho: Camutanga (Vitória)

Gols: Maicon, aos 2min, Vegetti, aos 10min, Iury Castilho, aos 42min do segundo tempo

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet (Praxedes); Rossi (Adson) (Puma Rodriguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Zeca), Camutanga, Reynaldo e PK; Luan Vinícius (Iury Castilho), Dudu e Rodrigo Andrade; Matheuzinho (Jean Mota), Janderson (Luiz Adriano) e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé