Piquerez cita dificuldade do Brasileirão após derrota do Palmeiras e alerta: "Não podemos perder pontos"

O Palmeiras foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0 neste domingo em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo e Gustavo Gómez (contra) marcaram na partida que aconteceu na Arena Barueri. Após o jogo, Piquerez lamentou o resultado, citou a dificuldade do torneio e fez alerta para o time quando jogar em casa.

"O Brasileirão é um campeonato muito difícil. Hoje criamos situações de gol, mas não esta tendo eficácia. Como o treinador fala cada dois tem que fazer um, não estávamos convertendo. perdemos novamente na Arena Barueri. Sabemos que nosso forte é no Allianz Parque, não é aqui. Continuar trabalhando que isso se reverte. Ainda tem muitos jogos pela frente, mas sabemos que não podemos perder pontos, temos que somar, ainda mais em nossa casa. Vamos digerir essa derrota, amanhã pensar no próximo jogo, continuar trabalhando para reverter essa situação", disse em entrevista ao Premiere.

Com esse resultado, o Palmeiras fica na oitava posição com oito pontos A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando enfrenta o Criciúma. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em duelo da sétima rodada.

Antes disso, contudo, o Alviverde entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Independiente del Valle em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque.