Criciúma destaca sexto pênalti defendido pelo goleiro Gustavo em 2024

O goleiro Gustavo voltou a brilhar com a camisa do Criciúma na vitória contra o Vasco, pelo Brasileirão 2024. O experiente jogador, de 31 anos, alcançou neste sábado a marca de seis pênaltis defendidos no ano.

No jogo em São Januário, Gustavo pegou a cobrança do artilheiro Vegetti e recebeu uma homenagem do Criciúma nas redes sociais. "6 pênaltis defendidos em 2024. Tem que respeitar!", exaltou o time catarinense.

Gustavo está no Criciúma desde 2021 e já defendeu o clube catarinense em 152 oportunidades. Antes, defendeu as cores de Sampaio Corrêa, Novorizontino, Atlético-GO, Novo Hamburgo, Itumbiara, Jequié e Atlântico-BA.

Na base, Gustavo foi formado pelo Vitória, porém não recebeu muitas oportunidades no time baiano como profissional.