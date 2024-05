Sevilla tem projeto parecido com do MorumBIS e vai aumentar 11 mil lugares

O Sevilla está reformando o estádio Ramon Sánchez-Pizjuán e o projeto é bem parecido com o primeiro esboço do que pode ser feito no MorumBIS: um rebaixamento do gramado e construção de um anel inferior.

O que aconteceu

O UOL conversou com o presidente do clube espanhol, José Maria Del Nido Carrasco, durante o evento Sports Summit São Paulo. O mandatário explicou a ideia da ampliação do estádio, projetou até R$ 200 milhões a mais com ingressos e revelou que o anel comportará 11 mil lugares a mais.

Em 2019, trabalhamos em um projeto para um novo CT e um novo Ramon Sánchez-Pizjuán (estádio). Paralisamos como consequência da pandemia, não sabíamos como ficariam as coisas. Mas, quando as coisas foram melhorando, colocamos novamente na mesa a possibilidade. A ideia é ter mais arrecadação na área corporativa e não depender sempre da venda de jogadores e prêmios por competições europeias. Temos conseguidos nos últimos anos, mas não neste último. Projetamos entre 26 e 40 milhões de euros (R$ 144 milhões e R$ 222 milhões) a mais com venda de ingressos. Então, uma das maneiras que os clubes têm de crescer é através da construção de um novo estádio.

A ideia da ampliação do estádio com rebaixamento do gramado se dá pela localização dentro da cidade.

Como vivemos em um bairro que está no centro da cidade, para não incomodar os vizinhos, fundimos o primeiro anel com o campo. Fizemos um primeiro anel embaixo e mantivemos a mesma altura. Assim, somos menos invasivos com relação ao bairro. A única coisa que precisamos são alguns metros mais ao redor do estádio, cuja gestão estamos fazendo com o governo. Hoje, temos capacidade em 44 mil e vamos subir para 55 mil. O anel será de cerca de 11 mil espectadores mais. Além de que teremos mais 5,5 mil posições VIP, com camarotes privados, cadeiras maiores. Hoje temos pouco mais de mil e vamos para 5,5 mil.

O acordo entre São Paulo e WTorre ainda está longe de um desfecho, mas o Tricolor gostou bastante da primeira apresentação da empresa. A ideia é parecida, mas deve comportar um aumento maior de capacidade máxima dadas as proporções do MorumBIS — que hoje comporta até uma pista de atletismo ao redor do campo. A capacidade atual do estádio são-paulino é de pouco mais de 65 mil lugares.