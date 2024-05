Atleta gaúcho soube antes de jogo que família perdeu tudo: 'Horrível'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Pivô da seleção brasileira de futebol de cegos, Jonatan Felipe é natural de Canoas, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele soube que a família tinha sido atingida antes de entrar em quadra para um jogo-treino com a França, que aconteceu em São Paulo.

Soube no sábado, antes do jogo. Cheguei a conversar com a psicóloga, mas, mesmo sabendo que eles estavam bem, minha cabeça estava lá. Estava preocupado. Meu rendimento foi muito abaixo nesse jogo. Foi horrível lidar com tudo isso Jonatan Felipe, ao UOL

O que aconteceu

Jonatan Felipe mora há quase três anos em João Pessoa, na Paraíba. Ele atua pela Associação Paraibana de Cegos.

Brasil e França se enfrentaram duas vezes no fim de semana. No sábado (4), fizeram um jogo-treino, e a seleção canarinha venceu por 1 a 0. No domingo, um amistoso, que o Brasil triunfou por 4 a 0, com transmissão da TV Globo.

Eu estava em São Paulo e minha família contou que vinha tendo avisos do pessoal da segurança. Minha mãe se orientou rapidamente e foi para a casa da minha avó. Mas, depois, estourou a barragem e eles tiveram de sair de lá. Ela me ligou assustada, disse que tinha perdido tudo

A família de Jonatan Felipe está em Esteio. O município é vizinho a Canoas, mas não foi atingido com a mesma intensidade pelas águas.

O pivô começou uma campanha online para arrecadar fundos. Ele fez postagens nas redes sociais sobre a iniciativa.

Fiquei impressionado com o carinho e mensagens que recebi nestes dias, de conhecidos e desconhecidos. Já arrecadei mais de R$ 5 mil e é isso que está mantendo eles lá

A seleção brasileira está temporariamente em João Pessoa. A mudança faz parte da preparação especial para os Jogos Paralímpicos de Paris.