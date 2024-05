Corinthians tem aproveitamento de rebaixado contra rivais da Série A em 2024

António Oliveira tem tido dificuldades para superar rivais que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro na atual temporada. Desde que chegou ao Corinthians, o treinador português ostenta um aproveitamento dentro da média, mas esses números mudam quando o recorte envolve apenas os adversários que figuram na elite do futebol nacional.

Contratado em fevereiro de 2024 para substituir Mano Menezes, António Oliveira já disputou 19 jogos à frente do Corinthians, somando nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas - aproveitamento de 56,1%.

Considerando apenas os adversários que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, porém, o aproveitamento de António Oliveira no comando do Corinthians é bastante inferior.

Até agora António Oliveira enfrentou sete adversários da elite do futebol nacional, seis deles pelo Campeonato Brasileiro, além do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Desses sete confrontos, o Corinthians somou uma vitória, três empates e três derrotas - aproveitamento de 28,6%.

Até agora o desempenho do Corinthians contra equipes da Série A é de time rebaixado, o que não significa que isso irá acontecer. No ano passado, por exemplo, Santos e Goiás, que caíram para a Série B, terminaram o Campeonato Brasileiro com 37,7% e 33,3% de aproveitamento, respectivamente.

"Você está falando em rebaixamento na sexta rodada? A dimensão do clube não combina com esse tipo de pergunta. Evidentemente sabemos da nossa realidade e vamos trabalhar mais para conseguirmos mais pontos", comentou António Oliveira sobre as oscilações do Timão contra rivais que disputam a Série A.

Passada a derrota para o Flamengo, no último sábado, por 2 a 0, no Maracanã, o Corinthians volta o foco para o confronto com o Argentino Juniors, marcado para a próxima terça, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.