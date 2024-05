Piquerez completa 150 jogos pelo Palmeiras e recebe homenagem na Academia de Futebol

Na vitória diante do Liverpool-URU, pela Copa Libertadores, o lateral esquerdo Joaquín Piquerez completou 150 jogos com a camisa do Palmeiras. Neste sábado, o uruguaio recebeu uma homenagem do clube, na Academia de Futebol. O capitão do Verdão, Gustavo Gómez, entregou uma placa e uma camisa enquadrada para Piquerez, que afirmou estar muito feliz com o momento.

"É uma sensação maravilhosa. Quando cheguei aqui, nem imaginava acontecer tudo o que aconteceu. Em menos de três anos, ganhei muitos títulos e virei um jogador importante. Estou batendo a marca de 150 jogos, que é um feito relevante. Feliz por fazer parte deste grupo, desta Terceira Academia, e esperamos trazer ainda mais alegrias para os torcedores", disse.

Prontos pra mais 90 minutos de @Brasileirao! ?? Os frames do sábado de treino do #MaiorCampeãoDoBrasil já chegaram! Assista completo na TV Palmeiras/FAM ? https://t.co/SwDjDD3FZp#AvantiPalestra pic.twitter.com/DHpzf3ie3N ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 12, 2024

O lateral esquerdo soma, no período, 11 gols e 13 assistências e já é o uruguaio com mais partidas e mais vitórias da história do Palmeiras. Além disso, Piquerez é o lateral esquerdo com mais confrontos válidos por Copa Libertadores pelo Alviverde, com 26.

"Ser o lateral-esquerdo com mais jogos na Libertadores pelo Palmeiras, além destas outras marcas, é algo muito legal. O Uruguai é um país pequeno e sacrificado e fazer esse tipo de coisas como uruguaio me deixa feliz porque deixo o meu país um pouco mais no topo e em um time muito grande. Vou continuar trabalhando para seguir somando jogos e batendo recordes e ajudando a equipe a ganhar títulos", continuou.

Estando a uma partida de alcançar a terceira posição entre os laterais esquerdos com mais jogos pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro (com 71, ao lado de Victor Luis e um atrás de Leandro), Joaquín Piquerez falou sobre o jogo contra o Athletico-PR, próximo compromisso do Verdão.

"Já viramos a chave e estamos focados no Brasileirão porque precisamos ganhar para somar pontos e escalar a tabela. O Paranaense vem bem, mas o jogo será na Arena Barueri e esperamos que esteja lotado porque será algo legal doar o arrecadado para o Rio Grande do Sul e ajudar as pessoas que estão necessitando", pontuou.

O camisa 22, também relembrou a sua volta ao Uruguai e ao Estádio Centenário, palco do tri da Libertadores do Palmeiras, em 2021, contra o Flamengo.

"A sensação é sempre muito bonita de voltar ao meu país e reencontrar a minha família, meus queridos. Além disso, voltamos também a um estádio histórico mundialmente e ainda mais para nós, que conseguimos ganhar lá um título muito importante para a nossa história. Então, são todas lembranças muito bonitas, de saudades e na quinta-feira foi um dia muito maravilhoso, porque conseguimos fazer um grande resultado fora de casa e trazer os três pontos, que era o mais importante", cravou o uruguaio.