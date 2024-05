Contra o Fluminense, São Paulo busca primeira vitória como mandante pelo Campeonato Brasileiro

Nesta segunda-feira, o São Paulo recebe o Fluminense pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, às 20h (de Brasília).

Na partida, o clube paulista busca sua primeira vitória atuando como mandante neste edição da competição nacional.

Ao todo, o São Paulo disputou duas partidas no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro de 2024.

A primeira foi na rodada de estreia do torneio, quando foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1.

Lucero e Imanol Machuca cravaram para os visitantes e, no fim, André Silva descontou para os paulistas.

A outra partida como mandante ocorreu na terceira rodada.

Desta vez, já com Luís Zubeldía no comando, o Tricolor Paulista empatou sem gols contra o rival Palmeiras.

O treinador argentino também está em busca de seu primeiro triunfo na área técnica do Morumbis.

Zubeldía encarou grande sequência como visitante e emplacou bons resultados à frente do São Paulo.

Em seus cinco jogos como técnico do Tricolor Paulista, conseguiu quatro vitórias e um empate, justamente em casa, contra o Palmeiras.

O São Paulo soma, atualmente, sete pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a oitava colocação.

O time reecontra sua torcida do Morumbis depois de uma sequência de três jogos longe de seus domínios.

No período, o Tricolor Paulista venceu as três partidas, todas pelo placar de 3 a 1, contra o Águia de Marabá (Copa do Brasil), Vitória (Brasileirão) e Barcelona-EQU (Libertadores).