Inter de Limeira vence o Água Santa e mantém 100% de aproveitamento pela Série D

Neste sábado, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela terceira rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira venceu o Água Santa por 1 a 0. O gol foi marcado por Guilherme Mariano, no começo do duelo.

Agora, com nove pontos e 100% de aproveitamento, a Inter de Limeira permanece na liderança do Grupo A7. Já o Água Santa, que conheceu sua primeira derrota, continua com seis pontos e ocupa a terceira posição do grupo.

O MAIS ?3?? DA LIDERANÇA! ? Com muito trabalho e dedicação o Leão lidera o Grupo G com 9 pontos. A Internacional volta a campo no sábado (18), às 18h no Estádio Martins Pereira contra o São José.#VAILEÃO

No próximo sábado, pela quarta rodada da competição nacional, a Inter de Limeira visita o São José-SP, no Martins Pereira, às 18h (de Brasília). Por sua vez, o Água Santa, no mesmo dia, às 15h, encara o Santo André, fora de casa, no Estádio Bruno José Daniel.

O gol da Inter de Limeira foi marcado aos 8 minutos da etapa inicial. Após bola lançada para a área, o zagueiro Guilherme Maria subiu mais alto que os defensores rivais e mandou a bola para o fundo das redes.

Fora de casa, Santo André fica no empate sem gols com o São José-SP

Ainda neste sábado, pelo Grupo A7, no Estádio Martins Pereira, São José-SP e Santo André empataram pelo placar de 0 a 0. Agora, diante do empate, os visitantes ocupam a quinta colocação, com dois pontos conquistados em três rodadas. Já o São José-SP, com a unidade somada em casa, também chega ao seu segundo ponto e estaciona na sexta posição.

Fim de jogo! ?? Jogando em São José dos Campos, o Santo André teve as melhores oportunidades, mas empatou com o São José, por 0 a 0, pela 3ª rodada do @brasileiraoseried. O próximo confronto do Ramalhão será contra o Água Santa, sábado (18/05), às 15h, no Bruno José Daniel. pic.twitter.com/iuhelTvSYW ? Esporte Clube Santo André (@ecsantoandre) May 11, 2024

Confira os outros resultados deste sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro:

Portuguesa-RJ 1 x 0 Nova Iguaçu



Real Noroeste 0 x 0 Serra



Águia de Marabá 1 x 1 Cametá



River-PI 1 x 1 Altos-PI



São Raimundo 1 x 2 Trem



Humaitá 1 x 2 Rio Branco



Pouso Alegre 4 x 1 Patrocinense



Hercílio Luz 1 x 1 Concórdia



Iguatu 1 x 0 Atlético-CE



Santa Cruz-RN 3 x 2 América-RN



Petrolina 0 x 2 Itabaiana



Sergipe 1 x 3 Retrô



Jacuipense 2 x 1 Juazeirense



Capital 1 x 2 Anápolis



Iporá 1 x 1 Crac



CSE 1 x 1 ASA



Princesa do Solimões 0 x 1 Manaus - Suspenso