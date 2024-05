Alex Nascimento tem primeira chance como titular no Santos desde retorno após lesão

O zagueiro Alex Nascimento, do Santos, teve sua primeira chance como titular nesta temporada na derrota do Peixe para o Amazonas, por 1 a 0, em duelo da quarta rodada da Série B. O camisa 2 foi escolhido pelo técnico Fábio Carille para substituir Gil, que foi preservado desta partida. Com isso, ele começou um jogo pela primeira vez desde que se recuperou de grave lesão no tornozelo.

Alex sofreu uma fratura no tornozelo direito, em setembro do ano passado durante treino do Santos. O atleta passou por cirurgia e ficou fora dos gramados por sete meses. O atleta não foi opção durante o Campeonato Paulista, torneio que a equipe foi vice-campeã.

Sua primeira aparição desde que se recuperou de lesão foi na vitória do Peixe por 2 a 0 sobre o Avaí pela Série B. Na ocasião, ele substituiu Gil e atuou por cerca de 11 minutos.

O jogador passou parte de 2023 sem ser relacionado para os jogos do Santos e logo antes de sofrer a grave lesão vinha ganhando espaço como titular. Atualmente, porém, a dupla de zaga mais utilizada por Carille é Joaquim e Gil. Agora recuperado, Alex dá mais uma opção para o treinador na linha defensiva.

Contra o Amazonas, o jogador ainda mostrou algumas deficiências e sofreu para marcar os jogadores da equipe adversária. Buscando espaço no time, Alex deve seguir à disposição de Fábio Carille para a sequência da Série B. O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília).

A derrota de sábado foi a primeira do Santos na Série B. Até então, o Peixe tinha três vitórias em três jogos. O resultado deixa a equipe santista na terceira colocação com nove pontos somados, a três do líder Sport.