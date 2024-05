Fora de casa, Londrina ganha do ABC e conhece sua primeira vitória pela Série C do Brasileiro

Neste sábado, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina venceu o ABC, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. A partida, que ocorreu Frasqueirão, em Natal (RN), contou com gols de Daniel Amorim (pênalti) e Eduard Thuram (contra).

Diante de seu primeiro triunfo pela competição nacional, o Londrina chega aos cinco pontos e sobe, provisoriamente, para a nona posição. Já o ABC, derrotado, abre a zona de rebaixamento (17º), com apenas uma unidade conquistada no torneio.

?? VITÓRIA DO TUBA!!! Com um gol de Daniel Amorim e um gol contra, o #Tubarão vence o ABC por 2 a 0, no Frasqueirão, em Natal-RN, pela 4ª rodada da Série C!#ABCxLEC | 0X2#VamosPraCimaTubarão pic.twitter.com/GhIa4G8ju1 ? Londrina E C (@LondrinaEC) May 12, 2024

Pela quinta rodada da Série C, o Londrina volta aos gramados, no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), para encarar o São Bernardo. A partida será no Estádio do Café. Por sua vez, o ABC, no mesmo dia, às 19h, visita o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas.

Aos 34 minutos da etapa inicial, o ABC desperdiçou uma chance de inaugurar o marcador, uma vez que Jenison perdeu uma penalidade máxima.

O Londrina, portanto, abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos. Daniel Amorim não desperdiçou sua cobrança de pênalti e mandou a bola para o fundo das redes.

Já na segundo tempo, aos 9 minutos, o Londrina aumentou sua vantagem. Eduardo Thuram, do ABC, quando recuou para o goleiro, acabou encobrindo o companheiro de equipe, que nada pode fazer. A bola, assim, foi parar dentro do gol.

Com gol no fim, Tombense bate Sampaio Corrêa e assume segunda colocação

Ainda neste sábado, o Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, com gol de Mikael, no apagar das luzes, aos 50 minutos da etapa complementar. Assim, com nove pontos, a equipe mineira assume, provisoriamente, a segunda posição do Campeonato. Já o Sampaio Corrêa, com uma unidade, permanece na 14ª colocação.