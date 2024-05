Fla avança na Copa do Brasil com gol de joelho e protesto contra Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo sofreu, mas marcou no fim com gol de joelho de Pedro e venceu o Amazonas novamente por 1 a 0 nesta quarta-feira. O resultado na Arena da Amazônia, em Manaus, valeu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo de ida acabou com vitória por 1 a 0 do Fla. O gol foi marcado também por Pedro em um Maracanã que também protestou contra a atuação do time.

Organizadas do Flamengo levaram faixas contra Gabigol. Elas diziam "Gabi Judas" e "Não somos fãs de canalhas". Na entrada dos reservas em campo, ele foi novamente hostilizado. No fim, o atacante não saiu do banco e nem entrou em campo.

Ô Gabigol, vai se f***, o meu Flamengo não precisa de você Torcedores do Flamengo, ao ofender Gabigol

As oitavas de final estão previstos para ser disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os confrontos serão definidos em sorteio a ser realizado pela CBF.

O Fla volta a jogar na terça-feira (28), na última rodada da Libertadores. O jogo diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), vale a classificação para as oitavas.

O Rubro-Negro vai receber R$ 3,465 milhões de premiação por ter se classificado à próxima fase. No total, o clube já soma R$ 5,670 milhões até aqui de faturamento.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo perigoso para o Flamengo. Se esperava uma partida tranquila, o time de Tite encontrou um Amazonas que soube se fechar e ao mesmo tempo levar perigo. O Fla buscou os espaços e apostou demais nos cruzamentos para a área para vencer a marcação, mas sofreu para acertar a finalização.

O Amazonas fez um jogo inteligente. Provocando erros de passes e mantendo os jogadores criativos neutros, o time viu o Flamengo sofrer. Além disso, teve duas grandes chances e Matheus Serafim deu trabalho aos defensores. O rubro-negro subiu a marcação para dificultar a saída de bola adversária, mas nada mais efetivo foi feito até o intervalo.

O Flamengo levou um sufoco do Amazonas no começo do segundo tempo. Os comandados de Tite até ensaiaram uma melhora com o lado direito mais aproximado, mas sofreram na transição e na recomposição, vendo os donos da casa criarem várias chances de perigo consecutivas.

O Fla começou a ser vaiado e ainda perdeu De la Cruz aos 22 minutos com dores no joelho direito. Demorou, mas a equipe melhorou com as mudanças de Tite. Destaque para Luiz Araújo, que entrou já criando três chances de perigo. No fim, Pedro contou com a sorte de artilheiro para marcar de joelho e salvar o Flamengo do pior cenário.

Lances importantes

Salvou. Aos 20 minutos, a primeira boa chance do Flamengo. Gerson serviu Arrascaeta na direita, e a bola chegou em Varela. O lateral cruzou, e Ayrton Lucas cabeceou. Marcão fez bela defesa.

Não deu nada. Aos 21, Cebolinha escorou, e Pedro dividiu com o goleiro, caindo em seguida. Os jogadores do Fla pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Perigo. Aos 23, Ayrton Lucas fez grande jogada individual, driblou três e invadiu a área. Ele cruzou rasteiro, Miranda desviou para trás, e Pedro chegou atrasado.

Que isso. Aos 34, Matheus Serafim deixou Allan para trás, foi ao fundo e cruzou rasteiro. A bola passou pela área até chegar em Pará, que finalizou por cima do gol.

Pancada. Aos 38, De la Cruz recebeu na intermediária, ajeitou o corpo e soltou o pé. A bola viajou e explodiu no travessão.

Não valeu. Aos 43, após cobrança de escanteio na área, Matheus Cunha subiu para buscar e dividiu com Diogo Silva. A bola sobrou para Sassá marcar, mas o árbitro assinalou a falta no goleiro.

Tentou. Aos quatro minutos do segundo tempo, tabelinha entre Gerson e Arrascaeta pela direita, e o camisa 14 cavou no segundo pau. Pedro emendou uma bicicleta, mas a bola foi por cima do gol.

Isolou. Aos 13, após escanteio, a bola sobrou para Matheus Serafim. Ele ajeitou o corpo, chutou e mandou na arquibancada.

Incrível. Aos 15, tabela pela direita, Ênio recebeu e cruzou. A bola desviou em Varela, que acabou impedindo a finalização de Sassá. Lance de perigo.

Sequência. Aos 16, Matheus Serafim partiu em velocidade e encheu o pé de longe. Matheus Cunha fez a defesa.

Tentou. Aos 23, Luiz Araújo arriscou de fora da área no primeiro toque na bola, mas Marcão defendeu.

Foi quase. Aos 28, Arrascaeta tentou o passe pelo meio e a bola sobrou com Luiz Araújo. O atacante tentou de primeira, Marcão espalmou, e Cebolinha recebeu livre o rebote. No entanto, chutou em cima do goleiro.

Salvou. Aos 33, Cebolinha rolou para Viña cruzar na cabeça de Luiz Araújo. Ele testou firme, mas Marcão voou para defender.

0x1. Aos 34, Igor Jesus ficou com a sobra no escanteio e encheu o pé. A bola desviou no joelho de Pedro e entrou no cantinho do gol.

Matheus Cunha. Aos 48, o Amazonas trocou passes no meio até Jiménez arriscar de longe. O goleiro do Fla voou para impedir o empate.

Ficha técnica

Amazonas 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Allan (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gol: Pedro (aos 34 minutos do segundo tempo)

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Jorge Jiménez), Xavier (Judá), Matheus Serafim; Rafael Tavares (Ênio), Pará (Igor Bolt) e Sassá (Jô). Técnico: Adílson Batista.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Luiz Araújo), De la Cruz (Igor Jesus), Arrascaeta (Lorran) e Gerson; Pedro e Cebolinha (Victor Hugo). Técnico: Tite