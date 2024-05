Atlético-MG perde para o Sport, mas avança às oitavas da Copa do Brasil pelo placar agregado

Nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco, o Atlético-MG foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, mas avançou às oitavas da Copa do Brasil por vencer o primeiro jogo, em Belo Horizonte, por 2 a 0. O gol do duelo foi marcado por Chrystian Barletta, no primeiro tempo.

O Galo, portanto, aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer o seu próximo adversário na Copa do Brasil.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Galo encara, na Arena MRV, o Caracas-VEN. Já o Sport, no domingo, duela com o Fortaleza, na Arena de Pernambuco, às 18h, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O Sport inaugurou o marcador aos 14 minutos da etapa inicial. Pela direita, Chrystian Barletta recebeu lançamento de Romarinho, avançou e, de canhota, finalizou para o gol. A bola desviou em Mauricio Lemos e encobriu o goleiro Éverson.

????????? ???????? faz a Arena de Pernambuco EXPLODIR! VAAAAAAAAMO! ?3??0?? pic.twitter.com/w3ADMTd3Te ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 22, 2024

Aos 18 minutos, o lateral esquerdo do Sport, Felipinho, saiu lesionado e chorando. Assim, Mariano Soso teve que queimar sua primeira substituição, de maneira forçada. Dalbert, também lateral esquerdo, entrou na vaga do camisa 6.

Já na etapa complementar, aos 14 minutos, o Atlético-MG chegou a marcar um golaço, de fora da área, com Paulinho. Contudo, após revisão no VAR, o árbitro Bráulio da Silva Machado anulou o tento ao observar uma falta na origem do lance.