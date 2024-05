No Maracanã, Fluminense volta a vencer o Sampaio Corrêa e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Os tricolores venceram por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, atuando no Maracanã. Os cariocas abriram o placar com Arias, no primeiro tempo. Já John Kennedy marcou o segundo, na etapa final.

Agora, o Tricolor Carioca aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer seu adversário na próxima fase da competição nacional.

O JOGO

O Fluminense começou a partida tendo a posse de bola e criou a primeira boa chance aos seis minutos. Após cobrança de escanteio, Keno pegou rebote e quase acertou o gol do Sampaio Corrêa. Em seguida, Arias fez grande jogada e tentou marcar de letra. Só que Felipe estava atento para fazer a defesa.

O Sampaio Corrêa balançou a rede na primeira vez que foi ao ataque, com João Felipe. No entanto, o gol foi anulado por impedimento na jogada. O Fluminense manteve a postura ofensiva e marcou aos 19 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Arias, que mandou para o gol.

O gol fez o Fluminense diminuir o ritmo. Os cariocas seguiram tendo a posse de bola e não era ameaçado pelo Sampaio Corrêa. Os donos da casa só voltaram a assustar aos 39 minutos, em cabeceio de Ganso. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas continuaram com o controle da partida. O Fluminense quase ampliou o placar aos dez minutos, em chute de Alexsander. O Sampaio Corrêa respondeu pouco tempo depois, em chute de Eloir.

O panorama da partida seguia o mesmo. Até os 33 minutos, quando o Fluminense teve a chance de ampliar. Arias foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O colombiano foi para a cobrança, mas viu Felipe defender a penalidade.

Só que aos 34 minutos, o Fluminense chegou ao segundo gol. John Kennedy aproveitou quando a bola foi no travessão e mandou para a rede.

Após o tento, o confronto ficou aberto, com as equipes voltadas para o ataque. No entanto, Fluminense e Sampaio Corrêa pouco criaram no setor ofensivo. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)



Cartões amarelos: Marcelinho, Cortez, Franklin, Rafael Luiz e João Felipe (Sampaio Corrêa)

GOLS



FLUMINENSE: Arias, aos 19min do primeiro tempo; John Kennedy, aos 34min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Antonio Carlos, Felipe Melo (Gabriel Pires) e Marcelo; Martinelli, Alexsander (Renato Augusto), Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno (John Kennedy) e Germán Cano (Terans)



Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA: Felipe, Franklin, Rafael Luiz, Itambé e Cortez; Marcelinho (Gazão), Jhonata Varela (Pablo Oliveira) e Adauto Júnior; Thiaguinho (Nadson), João Felipe (Eloir) e Brunão (Bruno Baio)



Técnico: Zé Augusto