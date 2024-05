Palmeiras acerta a renovação de contrato do atacante Flaco López até o fim de 2027

O Palmeiras renovou o contrato do atacante Flaco López até dezembro de 2027. O argentino, que ocupa o posto de artilheiro da equipe no ano, tinha vínculo válido até o mês de julho do mesmo ano.

A informação foi publicada primeiramente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Flaco López foi contratado pelo Palmeiras no meio de 2022, quando estava no Lanús, da Argentina. Desde então, o argentino disputou 81 jogos e marcou 21 gols. Pelo clube, ele conquistou cinco títulos: São dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O atacante foi um dos destaques do Verdão na campanha campeã do Campeonato Paulista. Ele terminou como artilheiro da competição com dez gols marcados, além de duas assistências. Neste ano, ele disputou 26 jogos, sendo 19 como titular.

O argentino está à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo desta quinta-feira (23). O Verdão enfrenta o Botafogo-SP em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).