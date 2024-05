Flamengo passa pelo Amazonas com gol de Pedro e garante ida às oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo não repetiu as recentes boas atuações, mas derrotou por 1 a 0 o Amazonas, nesta quarta-feira, em Manaus. Com o resultado, os rubro-negros confirmaram a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória do Flamengo veio somente no segundo tempo, com Pedro.

Agora, a equipe carioca aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer seu adversário na próxima fase da competição.

FIM DE JOGO EM MANAUS! O Mengão vence o Amazonas por 1 a 0 com gol de Pedro e vai às oitavas de final da Copa do Brasil! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/tFIJoKYcUL ? Flamengo (@Flamengo) May 23, 2024

O JOGO

O Amazonas não se intimidou com o Flamengo e começou a partida com uma postura ofensiva. No entanto, os donos da casa não conseguiram criar uma boa chance. Do outro lado, os rubro-negros chegavam com rapidez a área adversária, mas tiveram problemas nas finalizações.

O Flamengo conseguiu criar a primeira chance de gol aos 20 minutos. Ayrton Lucas cabeceou para boa defesa de Marcão. A partir dai, os rubro-negros passaram a dominar o jogo. Tanto que em seguida Pedro quase abriu o placar ao aproveitar cruzamento rasteiro.

O Amazonas, aos poucos, equilibrou o jogo. Os donos da casa assustaram pela primeira vez aos 34 minutos. Pará arriscou da entrada da área, mas a bola foi por cima do gol. A resposta do Flamengo veio em seguida. De la Cruz arriscou de longe e acertou o travessão.

Nos minutos finais, os amazonenses melhoraram e esboçaram uma pressão. O Amazonas chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por falta no goleiro Matheus Cunha. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Os rubro-negros quase marcaram aos quatro minutos, com Pedro. O atacante aproveitou cruzamento e tentou de bicicleta.

Aos poucos, o Amazonas melhorou e passou a chegar ao ataque com facilidade. Na melhor oportunidade, Matheus Serafim chutou da entrada da área e parou em boa defesa de Matheus Cunha. O Flamengo respondeu em chute de Luiz Araújo. Marcão fez a defesa.

O lance fez os cariocas crescerem na partida. O Flamengo quase marcou aos 28 minutos. Primeiro, Luiz Araújo chutou e Marcão deu rebote. Everton Cebolinha ficou com a bola e finalizou para mais uma boa defesa do goleiro amazonense.

O goleiro do Amazonas salvou a equipe mais uma vez. Luiz Araújo aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Marcão. Só que aos 34 minutos, o Flamengo chegou ao gol. Igor Jesus arriscou de longe, Pedro desviou a bola com o joelho e a viu ir para a rede.

O Amazonas sentiu o revés e viu o Flamengo manter a posse de bola. Os cariocas quase ampliaram com Viña, que foi lançado na área, mas parou em Marcão. Jiménez ainda respondeu para os donos da casa e viu Matheus Cunha fazer boa defesa. Assim, os rubro-negros mantiveram a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA



AMAZONAS 0 X 1 FLAMENGO

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)



Data: Quarta-feira, 22 de maio de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casari (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)



Cartões amarelos: Allan (Flamengo)

GOL



FLAMENGO: Pedro, aos 34min do segundo tempo

AMAZONAS: Marcão, Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Jiménez), Guilherme Xavier (Judá) e Pará (Igor Bolt); Rafael Tavares (Ênio Tavares), Matheus Serafim e Sassá (Jô)



Técnico: Adilson Batista

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Luiz Araújo), De la Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta (Victor Hugo); Gerson, Pedro e Everton Cebolinha (Lorran)



Técnico: Tite