Flu vence Sampaio, avança na Copa do Brasil e John Kennedy volta a marcar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense não deu brecha para qualquer tipo de zebra, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo marcou o reencontro de John Kennedy com as redes. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou seu primeiro gol depois da punição por indisciplina. O outro foi feito por Arias. No jogo de ida, no Maranhão, o Tricolor já havia vencido por 2 a 0.

O último gol de John Kennedy havia sido em 3 de março de 2024. O duelo em questão foi o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

Alegria não vai faltar nunca. É uma virtude minha que acredito que seja muito forte. É continuar com essa alegria que vai dar tudo certo

John Kennedy, ao Prime Vídeo

O próximo adversário do Flu na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

Arias homenageia esposa - O colombiano Arias homenageou sua esposa após marcar seu gol. Ela está grávida do primeiro filho do casal.

Arbitragem 100% feminina - A partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa entrou para a história. Pela primeira vez na Copa do Brasil, um jogo teve 100% de sua arbitragem feminina. As profissionais foram bem nas marcações, mesmo com pênalti e VAR, e não se envolveram em polêmicas.

Próximos jogos - O Fluminense vira a chave para a Libertadores, onde já está classificado como primeiro do grupo. A partida será no dia 29, contra o Alianza Lima (PER), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Já o Sampaio Corrêa tem pela frente, na mesma data, a final do Campeonato Maranhense diante do Maranhão.

O jogo

O Fluminense entrou em campo com as linhas avançadas e exercendo uma forte pressão no Sampaio Corrêa. O Tricolor atuava praticamente todo no setor ofensivo, o que, por outro lado, deixava espaços para contra-ataques ao time maranhense, que chegou a assustar com um gol anulado pelo VAR. A equipe da casa, porém, fez por merecer e abriu o placar com Arias.

No segundo tempo o Fluminense se apresentou mais organizado taticamente, principalmente na defesa. Com isso, teve o controle total da partida, ampliou e poderia ter vencido de mais, já que perdeu um pênalti.

Gols e lances

Gol anulado do Sampaio. Em contra-ataque rápido, o Sampaio Corrêa pegou defesa do Fluminense desarmada. Thiaguinho foi lançado com liberdade pelo lado direito e tocou para João Felipe, que só escorou para o gol, mas o VAR assinalou impedimento.

Gol do Fluminense! Ganso recebeu na esquerda da área e rolou para Arias. O colombiano chutou rasteiro e a bola passou por baixo do goleiro Felipe.

Flu perde pênalti! O Fluminense teve um pênalti ao seu favor aos 31 minutos do segundo tempo, quando Arias foi derrubado na área e a arbitragem assinalou bem a infração. O próprio colombiano foi para a cobrança e chutou no alto, mas o goleiro Felipe telegrafou e fez grande defesa.

Fluminense amplia - Três minutos depois, porém, o Tricolor carioca ampliou após bate e rebate onde John Kennedy mostrou faro de artilheiro e empurrou para o fundo da rede.

FLUMINENSE 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Copa do Brasil (3ª fase)

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Rafael Luiz, Franklin, Marcelinho, João Felipe, Cortez (SAM)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arias, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLU); John Kennedy, aos 34 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Guga, Antônio Carlos, Felipe Melo (Gabriel Pires) e Marcelo; Alexsander (Renato Augusto), Martinelli e Ganso (Isaac); Arias, Keno (John Kennedy) e Germán Cano (Terans). Técnico: Fernando Diniz.

Sampaio Corrêa: Felipe, Rafael Luiz, Franklin, Itambé e Cortez; Marcelinho (Gazão), Jhonata Varela (Pablo Oliveira), Adauto Júnior; João Felipe (Eloir), Brunão (Bruno Baio) e Thiaguinho (Nadson). Técnico: Zé Augusto.