Corinthians vence América-RN com gol no fim e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão derrotou o América-RN por 2 a 1, com um gol no finalzinho, na Neo Química Arena, e garantiu sua vaga na próxima fase do torneio. Yuri Alberto e Cacá marcaram para os mandantes, enquanto Wenderson descontou.

Com o resultado do jogo de ida, a equipe de António Oliveira faz 4 a 2 no placar agregado e despacha o time potiguar. Os duelos da próxima fase serão definidos através de sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Este foi o primeiro jogo do Timão após a saída de Cássio. Um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro pediu para antecipar a rescisão de seu contrato e já foi oficializado como reforço do Cruzeiro.

Classificado, o Corinthians agora busca uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O próximo compromisso nesta temporada é diante do Racing-URU, na próxima terça-feira, valendo a liderança do Grupo F e, consequentemente, a classificação direta ao mata-mata do torneio continental. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O jogo

O Corinthians levou um susto logo aos três minutos de jogo. Em chegada do América-RN pelo lado direito, a bola foi alçada na área para Norberto, que apareceu livre nas costas da marcação, mas cabeceou mal e mandou para fora.

A equipe mandante respondeu aos dez. Wesley deu um bolão para Yuri Alberto, que invadiu a área e chegou batendo de perna esquerda, mas Renan Bragança fez boa defesa. Bidon até tentou aproveitar o rebote, mas não conseguiu. Já aos 19, foi a vez de Félix Torres receber na área, girar o corpo e chutar com perigo por cima do gol.

O Corinthians encontrava dificuldades de furar a marcação do América, mas criava oportunidades de perigo quando acelerava o jogo.

Aos 41 minutos, Wesley foi acionado pela esquerda e tentou passe para Bidon. A bola bateu e rebateu na marcação e sobrou com Bidon, que rolou para Yuri Alberto, com liberdade. O atacante chutou firme com a esquerda e estufou as redes em Itaquera: 1 a 0.

O Timão quase aumentou a vantagem aos 48 minutos. Após boa trama ofensiva, Yuri Alberto recebeu lançamento na área e ajeitou de peito para Fagner, que chegou batendo em cima do goleiro Renan Bragança e perdeu a chance.

Segundo tempo

Mal deu tempo do Corinthians administrar a vantagem, e o América-RN igualou o placar. Marquinhos cobrou lateral e Félix Torres tirou de cabeça, mas Wenderson pegou a sobra na entrada da área e finalizou no cantinho, sem chance de defesa para Carlos Miguel, deixando tudo igual.

O Timão teve boa oportunidade para marcar o segundo aos 19 minutos. Hugo acionou Wesley, que fez boa jogada do lado esquerdo e rolou para Breno Bidon, na entrada da área. Ele chutou colocado e viu a bola raspar o travessão.

O Corinthians cresceu na partida após tomar o gol e quase balançou as redes aos 32. Gustavo Mosquito tabelou com Fagner pela direita e cruzou rasteiro para Yuri Alberto, mas o atacante furou debaixo das traves. No finzinho, aos 45 minutos, Cacá aproveitou uma sobra na área e colocou a bola no fundo das redes, garantindo a vitória alvinegra.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 AMÉRICA-RN

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 22 de maio de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)



Cartões amarelos: Wenderson (América-RN); Garro (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 39.355 torcedores



Renda: R$ 2.226.652,50

GOLS: Yuri Alberto, aos 41? do 1ºT (Corinthians); Wenderson, aos 6? do 2ºT (América-RN); Cacá, aos 45? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Igor Coronado) e Garro (Fausto Vera); Romero (Gustavo Mosquito), Wesley (Pauliho) e Yuri Alberto (Pedro Raul).



Técnico: António Oliveira

AMÉRICA-RN: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan, Hygor Ribeiro (Ferrugem) e Marquinhos (João Lucas); Norberto (Rafinha), Wenderson, Ferreira (Guilherme Guedes) e Souza; Gustavo Henrique (Paixão).



Técnico: Marquinhos Santos