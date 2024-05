Artilheiro, Yuri Alberto faz de novo e é o melhor do Corinthians; notas

Yuri Alberto recebeu a maior nota na classificação do Corinthians às oitavas da Copa do Brasil, após nova vitória por 2 a 1 sobre o América-RN, de acordo com a plataforma Footstats. O camisa 9 inaugurou o placar e se isolou artilharia do clube na temporada, com 12 gols.

Ele foi seguido na lista por Wesley e Cacá, que decretou a vitória. Confira abaixo.

Notas do Corinthians