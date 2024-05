Corinthians periga, mas respira com gol no fim e avança na Copa do Brasil

O Corinthians flertou com a possibilidade da decisão nos pênaltis, mas marcou no fim e venceu o América-RN por 2 a 1, na Neo Química Arena, confirmando sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Yuri Alberto inaugurou o placar no final do primeiro tempo, Wanderson deixou tudo igual na volta do intervalo, e Cacá marcou nos acréscimos. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Alvinegro paulista avançou de fase com 4 a 2 no placar agregado.

A classificação vale uma premiação de R$ 3,47 milhões aos cofres do clube. No torneio desde a primeira fase, o Timão embolsou quase R$ 9 milhões até então.

O adversário das oitavas será decidido por sorteio, ainda sem data definida. Os jogos da próxima fase estão marcados para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

O Timão volta a campo na terça-feira da semana que vem (28). Sem jogos do Brasileirão no final de semana, o próximo jogo será contra o Racing-URU, valendo a liderança da chave na Sul-Americana.

Curiosidade: Fagner fez uma homenagem a Cássio no primeiro jogo do Corinthians sem o ídolo. O lateral direito usou a camisa 12 que o goleiro eternizou.

Como foi o jogo

Rodrigo Garro, do Corinthians, em ação contra o América-RN, pela Copa do Brasil Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O Corinthians partiu para cima tentando resolver sua situação logo cedo. Os donos da casa controlaram a posse, pressionaram alto e encurralaram o adversário nos primeiros minutos, mas o placar permaneceu inalterado.

Mesmo precisando reverter a desvantagem, o América se fechou e jogava por uma bola para forçar os pênaltis. O time potiguar entrou com linha de cinco defensiva e buscava frear o ímpeto alvinegro. Os visitantes até melhoraram no decorrer do primeiro tempo e chegaram a rondar o gol de Carlos Miguel, mas não conseguiram resistir até o intervalo.

Yuri Alberto balançou a rede em jogada com toque de azar da defesa na reta final do primeiro tempo. Os comandados por António Oliveira, que vinham com dificuldade para encontrar uma brecha diante da retranca, contaram com um bate-rebate entre adversários antes da assistência de Bidon para o camisa 9. Logo depois, o atacante ainda quase atuou de garçom no que seria uma pintura de Fagner, mas o lateral perdeu chance cara a cara com o goleiro.

O América respondeu rápido na volta para a segunda etapa, empatou e ensaiou uma reação — que não se concretizou. O time visitante passou a levar mais perigo e ficou perto de virar, mas acabou levando o segundo quase no apagar das luzes do "zagueiro artilheiro" Cacá e teve sua esperança frustrada.

Gols e destaques

Podia ser o 1º: Aos 11' do 1º tempo, Wesley lançou Yuri Alberto na esquerda da área, que bateu cruzado. Renan Bragança defendeu e cedeu rebote para o meio da área, mas Bidon furou e desperdiçou a chance.

Segue o jogo: Aos 35', Romero tocou em profundidade para Yuri Alberto, que foi ao chão na entrada da área após contato com Alan. Os corintianos ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro estava em cima da jogada e mandou seguir.

1x0: Aos 42', Wesley recebeu de Bidon na esquerda e buscou a tabela na entrada da área. Um jogador do América cortou, mas a bola bateu no companheiro e sobrou para Bidon, que cruzou para o meio. Livre, Yuri Alberto bateu firme, rasteiro, para inaugurar o placar.

Seria um golaço: Aos 48', Romero acionou Yuri Alberto pelo alto, que deu um toque de peito para Fagner ficar na cara do gol. O lateral emendou de primeira, mas mandou em cima de Renan Bragança.

Choque: No segundo minuto da etapa final, Gustavo Henrique foi lançado na velocidade, nas costas da marcação e Carlos Miguel demorou a sair do gol, mas fez a defesa ao se trombar com o atacante.

1x1: Aos 6', Marquinhos Pedroso cobrou um lateral longo para a área e a bola ficou viva na entrada da área. Wenderson pegou de primeira, acertando um chutaço, e mandou direto para o fundo da rede.

Defesa afasta: Aos 33', Mosquito chegou pela direita e cruzou rasteiro para a área. Yuri Alberto não conseguiu desviar, e a marcação se livrou do perigo.

2x1: Aos 45', Raniele recuperou uma bola na linha de fundo e cruzou para a área. Cacá ficou com a sobra após corte parcial e bateu girando, contando com um desvio para decretar a vitória.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 1 América-RN

Competição: Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Amarelos: Wenderson, Rodrigo Garro

Gols: Yuri Alberto, aos 42'/1ºT, Wenderson, aos 6'/2ºT, e Cacá, aos 45'/2ºT

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Coronado) e Rodrigo Garro (Fausto Vera); Romero (Mosquito), Yuri Alberto (Pedro Raul) e Wesley (Paulinho). Técnico: António Oliveira

América-RN: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan e Marquinhos (João Lucas); Norberto (Rafinha), Wenderson, Ferreira (Guilherme Guedes) e Souza; Gustavo Henrique (Paixão). Técnico: Marquinhos Santos