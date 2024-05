Atlético-GO goleia Brusque e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO recebeu o Brusque no Estádio Antônio Accioly e goleou por 4 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Gabriel Baralhas, enquanto Matheus Cardoso balançou as redes duas vezes.

Com o resultado positivo, o Dragão, que já havia vencido o duelo de ida por 1 a 0, garantiu a vaga nas oitavas da competição. Agora, a equipe aguarda o sorteio para conhecer seu adversário. Já o Brusque, que passou pelo ABC na fase anterior, se despede do campeonato.

O Atlético-GO volta aos gramados contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 1º (sábado), às 16h (de Brasília), no Barradão. Já o Brusque joga diante do Vila Nova neste domingo (26), pela Série B. Desta vez, às 17h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Como foram os gols

O placar foi aberto logo cedo pelos mandantes, aos 13 minutos. Luiz Fernando recebeu de Guilherme Romão e, dentro da área, emendou a finalização de perna direita. Já aos 30, Shyalon aproveitou o vacilo do goleiro Matheus e completou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 34, o Dragão ampliou o marcador, desta vez com Rhaldney, que recebeu de Guilherme Romão e mandou de cabeça, sem chances de defesa. O Brusque diminuiu aos 41, com Matheus Cardoso. No contra-ataque, Wellissol entregou para o atleta, que acertou o centro do gol, de canhota.

Já na segunda etapa, aos 12, Gabriel Baralhas fechou o quarto do Atlético. Ele recebeu o cruzamento de Maguinho e emendou de cabeça. Por fim, Matheus Cardoso, desta vez aos 43, de cabeça, após o cruzamento de Diego Mathias, fez o segundo e último dos visitantes.