António Oliveira valoriza classificação e vê vitória merecida do Corinthians: "Queriam um 10 a 0?"

O Corinthians confirmou o favoritismo e bateu o América-RN nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico António Oliveira acredita que a vitória e a classificação do time foram merecidas e descartou a teoria de que a equipe "passou sufoco".

O Timão saiu na frente com Yuri Alberto, mas tomou o empate e só foi marcar o segundo nos minutos finais. Porém, o treinador acredita que a equipe foi premiada pela persistência e citou até números para comprovar a superioridade do Corinthians dentro de campo.

"Acho que a classificação é justa, da melhor equipe nos dois jogos. Uma vitória justa dentro deste jogo. No final temos quatro gols contra dois do adversário. Portanto, não merece qualquer tipo de discussão. No futebol não há adversários fáceis. Nós viemos aqui com dois objetivos claros: classificar e ganhar. Acho que tanto a classificação quanto a vitória de hoje não merece contestação", argumentou o português.

"Não há jogos iguais, contra o Fluminense não passamos sufoco. Contra o Argentinos Juniors não passamos sufoco, e foram os mesmos jogadores. Não há jogos iguais, cada adversário vai nos oferecer problemas diferentes e temos que encontrar soluções. Isso aqui não é PlayStation, estamos tratando de pessoas. Nossa obrigação contra o América-RN era passar, e assim fizemos. Vocês esperavam o que? 10 a 0? Futebol não é assim. Temos visto no futebol que algumas situações têm que ser comprovadas dentro de campo. E nós fizemos isso muito bem, os jogadores estão de parabéns", acrescentou.

António também falou sobre a saída de Cássio e as polêmicas extra-campo que tomaram conta dos noticiários nestes últimos dias, como o acordo com a casa de apostas VaideBet. Ele disse que o elenco está "blindado".

"Passa-nos completamente ao lado. Não somos alheios, mas conseguimos [superar] porque somos ambiciosos e estamos aqui para ajudar o Corinthians. Estávamos muito focados para esse jogo, foi uma semana normal no nosso grupo. Há a compreensão de cada um que estamos incluídos numa causa, que é em prol do clube", afirmou.

"Sobre o Cássio, falei no último jogo. Aquilo que disse foi de coração. Os jogadores passam, e o clube continua. O Cássio está eternizado nas páginas douradas do clube e desejo toda a sorte para ele", completou.

Com o resultado da ida, o Timão fez 4 a 2 no placar agregado e despachou o América-RN da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase do torneio serão definidos através de sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Classificado, o Corinthians agora busca uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O próximo compromisso nesta temporada é diante do Racing-URU, na próxima terça-feira, valendo a liderança do Grupo F e, consequentemente, a classificação direta ao mata-mata do torneio continental. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.