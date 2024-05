Botafogo é eficiente, volta a bater o Vitória e avança na Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, e garantiu vaga na próxima fase da competição. O triunfo foi construído com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos — Daniel Júnior diminuiu para os donos da casa.

O Glorioso tinha vencido o primeiro jogo, no Nilton Santos, por 1 a 0. Os cruzamentos dos times para a disputa para chegar às quartas ainda serão sorteados.

O jogo marcou a estreia do técnico Thiago Carpini no comando do Vitória. O treinador foi anunciado no último dia 14, e chegou ao clube baiano para substituir Léo Condé.

Pelo Brasileiro, o Vitória e Botafogo voltam a campo no dia 1º de junho. Os baianos vão receber o Atlético-GO, enquanto o Glorioso visita o Corinthians.

Como foi o jogo

Com o apoio da torcida e em desvantagem no placar — após derrota no jogo de ida —, o Vitória partiu para cima e pressionou bastante o Botafogo nos minutos iniciais. A equipe fez uma "blitz" e empurrou o adversário e teve boa presença no campo de ataque. Apesar deste cenário, os comandados de Carpini não conseguiram converter as chances em gols.

Aos poucos, o Botafogo equilibrou as ações. O técnico Artur Jorge mexeu no posicionamento da equipe e o Alvinegro passou a achar os espaços para sair jogando e chegar ao ataque. As escapadas mais perigosas vinham sendo pelo lado direito, mas foi pela esquerda, e já quase no intervalo, que os visitantes abriram o placar. Cuiabano recebeu na ala, cruzou e Luiz Henrique tocou para a rede.

Na volta do intervalo, o cenário se repetiu. O time da casa pressionou muito, mas, apesar de criar um pouco mais, ainda cometia falhas nas finalizações. O Botafogo, novamente, soube segurar e se mostrou eficiente no contra-ataque. Desta vez, Savarino acionou Júnior Santos, que deixou Wagner Leonardo no chão e ampliou a vantagem.

A partida teve minutos de rotação mais baixa, mas ganhou em emoção na reta final. Daniel Júnior, que saiu do banco e entrou bem na partida, diminuiu e incendiou o Barradão. A equipe de Carpini tentou ir ao ataque para, ao menos, levar o duelo para os pênaltis. O Botafogo, por outro lado, se segurou e fez a temperatura do jogo diminuiur. Ao apito final, vaias para o time.

Lances importantes

Pegou! Aos 7 minutos do 1º tempo, Matheusinho esticou para Janderson na ponta esquerda. Ele avançou, finalizou cruzado e John fez a defesa.

Perdeu. Aos 31 minutos do 1º tempo, Savarino acionou Demián na direita. O lateral cruzou para a área, Tchê Tchê fez um corta-luz e a bola sobrou para Luiz Henrique, que mandou por cima.

Confusão! Aos 43 minutos do 1º tempo, após o juiz paralisar o jogo para atendimento do goleiro John, Artur Jorge, técnico do Botafogo, e Dudu, jogador do Vitória, deram uma encarada à beira do gramado. A discussão gerou uma confusão entre membros da comissão técnica e jogadores dos dois times.

0x1. Aos 46 minutos do 1º tempo, Marlon Freitas passou para Cuiabano. Ele avançou e cruzou. Wagner Leonardo e PK não cortaram, e Luiz Henrique tocou para o gol.

Pedalou. Aos 5 minutos do 2º tempo, Matheusinho cobrou escanteio, John afastou parcialmente e Iury Castilho tentou uma bicicleta, mas mandou por cima do gol.

Defendeu. Aos 7 minutos do 2º tempo, Wagner Leonardo cabeceou após escanteio e John teve de ir no cantinho para fazer a defesa.

0x2. Aos 17 minutos do 2º tempo, Cuiabano roubou a bola de Osvaldo e passou para Savarino. Ele conduziu e acionou Júnior Santos, que entou em velocidade na área. Bruno Uvini caiu sozinho, Wagner Leonardo tentou o carrinho e o camisa 7 fez o corte para bater na saída de Lucas Araújo.

1x2. Aos 33 minutos do 2º tempo, Daniel Júnior evitou a saída da bola na linha de fundo, se livrou da marcação, ficou com a bola em meio à confusão e bateu forte.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 BOTAFOGO

Competição: Copa do Brasil

Data e hora: 22/5/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA / PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/ MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/ PR)

Cartões amarelos: Thiago Carpini, Daniel Júnior (VIT); Artur Jorge, Lucas Halter, John, Cuiabano, Hugo, Tchê Tchê (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Luiz Henrique, do Botafogo, aos 46'/1ºT; Júnior Santos, do Botafogo, aos 17'/2ºT; Daniel Júnior, do Vitória, aos 33'/2ºT

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca (Léo Naldi), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Daniel Júnior); Janderson (Alerrandro), Iury Castilho e Luiz Adriano (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini

Botafogo: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique, Savarino (Fabiano) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge