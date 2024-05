Júnior Santos celebra classificação do Botafogo na Copa do Brasil

O Botafogo voltou a vencer o Vitória, desta vez por 2 a 1, e confirmou a classificação na Copa do Brasil. O resultado levou o clube carioca ao quarto jogo seguido sem derrota (três vitórias e um empate).

Mais uma vez o atacante Júnior Santos foi destaque e marcou um dos gols do time no triunfo, realizado no Barradão. O jogador, que é baiano, exaltou o bom momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

"Momento muito especial. Vim mais uma vez na Bahia e marquei um gol. Sou daqui da Bahia. Fico muito feliz de estar aqui diante da família", disse.

O Botafogo terá a semana para trabalhar até o próximo compromisso. Os alvinegros viajam para enfrentar o Junior Barranquilla-COL, na terça-feira, em Barranquilha, pela Libertadores.

O confronto contra os colombianos é direto pela liderança do grupo D. O time brasileiro, que é o vice-líder com nove pontos, precisa superar o adversário, que tem os mesmos nove, para ficar na primeira colocação.