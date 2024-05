Fluminense renova com o técnico Fernando Diniz até o fim de 2025

Nesta quarta-feira, o Fluminense anunciou a renovação do técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. Recentemente, o treinador completou dois anos à frente do clube.

Desde que retornou ao tricolor carioca em abril de 2022, Diniz foi responsável por conduzir a equipe ao bicampeonato carioca, em 2023, além de conquistar a Conmebol Libertadores no mesmo ano, e a Conmebol Recopa em 2024.

"A questão da renovação é motivo de muita alegria. Me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense. Desde que joguei, fui uma casa que sempre me acolheu bem. Em 2019, também. De 2022 para cá, com a coisa mais harmônica, estável e estruturada, conseguimos coisas importantes com um trabalho de muitas mãos. Um dos personagens mais importantes é o presidente, que toma riscos, trabalha muito e entrega o melhor para o clube. Por duas coisas: apaixonado pelo clube e porque é muito competente. É audacioso para fazer também. Então, minha renovação me deixa muito alegre. Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Minha família, que, embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade. A gente consegue suportar a distância de uma maneira boa porque o Fluminense é a nossa casa. É a casa também da minha família. Então, para mim, é muito bom estar aqui. E eu quero, de fato, fazer melhor do que fiz até agora, junto com todo mundo, para conseguir coisas novas para o Fluminense, porque essa é a intenção de todos nós", declarou o técnico Fernando Diniz.

Na atual passagem, o comandante acumula, além destes títulos, 72 triunfos, 29 empates e 38 derrotas, gerando assim um aproveitamento de 58,8%.

"Hoje tivemos o prazer de assinar a renovação do Fernando Diniz até o final de 2025. É um projeto nosso, de longevidade e estabilidade do trabalho. Para deixar muito claro, durante esses dois anos, sempre estivemos muito satisfeitos não só com o trabalho, mas também com a relação que transcende a essa questão. A gente vinha conversando há bastante tempo, projetando isso. Hoje tenho a alegria de dizer que estamos renovando até o fim de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, da Recopa e do Estadual. Ele já nos deu tantas alegrias e continua nos dando e continuará. Temos muito prazer e alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Hoje, como diz a música da torcida, é uma noite muito especial", disse o presidente Mario Bittencourt.