Lázaro valoriza vitória em jogo de ida contra o Botafogo-SP, mas alerta Palmeiras para "decisão"

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O atacante Lázaro valorizou a vitória do Verdão no jogo de ida, mas alertou a equipe para a dificuldade do jogo de volta.

"Foi uma vitória importante para nós. Sabíamos da dificuldade do confronto, ainda mais por decidir fora de casa. Conseguimos impor nosso ritmo e conseguir uma boa vitória. Vamos para o segundo jogo muito preparados e vamos fazer uma excelente partida para sair com a classificação", disse.

"Será mais um jogo difícil, sabemos bem disso. Mas o Palmeiras, quando entra em campo, tem que mostrar sua força, impor a qualidade de jogo. Tenho certeza de que será um jogo importante e esperamos sair com a vitória e com a classificação", seguiu.

No Allianz Parque, Lázaro foi titular na partida que terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1. Ele saiu de campo aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar para Rômulo. O meio-campista deu assistência para o último gol de Estêvão, no último lance da partida.

Com a paralisação do Brasileiro por duas rodadas, o Palmeiras não teve compromissos oficiais no último fim de semana e pôde aproveitar o período para treinar visando o jogo decisivo da Copa do Brasil. Lázaro citou a preparação da equipe e vê o time preparado para buscar a vaga nas oitavas de final.

"Tivemos mais tempo para treinar. Isso, querendo ou não, nos ajuda. Até para chegarmos mais preparados para o jogo, com mais energia. Com certeza faremos um grande jogo e esperamos sair com a vitória", finalizou.