Atlético-MG é sufocado e perde para Sport, mas avança graças a jogo de ida

O Atlético-MG voltou a decepcionar e perdeu por 1 a 0 de um sufocante Sport na Arena Pernambuco, mas garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil diante da vantagem de dois gols acumulada no jogo de ida da terceira fase. Barletta marcou o único gol do confronto, realizado na noite desta quarta-feira (22).

O resultado garante mais R$ 3,4 milhões aos cofres da equipe treinada por Gabriel Milito. O próximo adversário no torneio ainda é indefinido, já que a CBF ainda vai sortear todos os confrontos da próxima fase.

O Atlético-MG volta a entrar em campo na terça-feira (28), contra o Caracas, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Dois dias antes, o Sport encara o Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi todo de um elétrico Sport, que aproveitou a força da torcida e foi para o vestiário com 1 a 0 no bolso. O time de Mariano Soso até poderia ter marcado mais gols, mas não calibrou a pontaria — e teve uma boa dose de azar em bolas desviadas pela zaga adversária. Os visitantes, por outro lado, pouco agrediram diante da marcação intensa pernambucana.

Na etapa final, os mandantes continuaram martelando a meta de Everson, mas não conseguiram deixar tudo igual no placar agregado. O Galo, que teve um gol anulado de Paulinho, se salvou com a falta de capricho do ataque rival e com algumas defesas de seu goleiro.

Gols e destaques

Sustos pernambucano. Depois de entradas duras e cartão amarelo para Gustavo Coutinho, o Sport assustou a meta de Everson em dois lances seguidos antes dos dez minutos: primeiro com Felipinho, que viu sua finalização desviar após contra-ataque, e depois com Barletta, que concluiu cruzamento de cabeça e errou o alvo.

Barletta brilha e abre o placar. Os donos da casa esquentaram de vez a Arena Pernambuco aos 13 minutos, quando Barletta recebeu de Lucas Lima na ponta direita, cortou para dentro e partiu para cima da marcação. O ex-Corinthians, de perna esquerda, contou com leve desvio de Maurício Lemos antes de balançar as redes: 1 a 0.

Barletta, do Sport, celebra gol marcado sobre o Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil Imagem: Marlon Costa/AGIF

Pedro Lima e Scarpa ficam no quase. O Sport, por pouco, não ampliou a vantagem e empatou o placar agregado com Pedro Lima, que completou linda jogada construída de pé em pé e bateu cruzado com força excessiva. Scarpa respondeu pouco tempo depois para o Atlético-MG após passe de Igor Gomes, mas chutou para fora.

Galo se salva. Elétrico, o time de Mariano Soso desperdiçou ótimas chances pouco antes do intervalo: aos 42 minutos, Barletta se livrou da marcação e iniciou lindo contra-ataque antes de acionar Romarinho, que invadiu a área e não calibrou a pontaria. No minuto seguinte, foi a vez de Dalbert receber de Pedro Lima e finalizar — desta vez, a bola desviou na zaga atleticana antes de sair por cima do gol.

Paulinho marca, mas gol é anulado. O Atlético-MG voltou do intervalo mais ligado e até balançou as redes com Paulinho, que tabelou com Vargas e deslocou Caíque França da entrada da área. O lance, no entanto, acabou anulado quase cinco minutos depois pelo árbitro Braulio da Silva Machado. O motivo? Falta em cima do meio-campista Felipe, do Sport, ainda na defesa mineira.

Paulinho em ação durante Sport x Atlético-MG, partida da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Vargas, atacante, salva como zagueiro. O atacante da equipe de Milito virou quase que um goleiro em meio a um bate-rebate dentro da área de Everson aos 22 minutos: após cruzamento, Gustavo Coutinho escorou para o meio e Felipe, livre, fuzilou antes de o camisa 11 do Galo afastar quase em cima da linha.

Técnicos mudam. Mariano Soso decidiu colocar seu time ainda mais no ataque ao chamar Tití Ortiz e Zé Roberto para os lugares de Felipe e Gustavo Coutinho. Milito respondeu imediatamente e sacou Zaracho e Vargas — Alisson e Cadu entraram.

Pressão final. O Sport se lançou de vez ao ataque nos minutos finais e apostou nas bolas paradas para balançar as redes. O problema, para os pernambucanos, é que Everson e a zaga atleticana apareceram e evitaram o pior por parte da equipe mineira até o apito final.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1x0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 22 de maio de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: volta da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Luiz Alberto Andrini

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho, Felipe, Dalbert (SPT); Vargas, Battaglia, Paulinho, Mariano, Saravia (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Barletta (SPT), aos 13 min do 1° tempo

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Dalbert); Felipe (Tití Ortíz), Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Romarinho (Alan Ruiz), Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Maurício Lemos (Rômulo) e Arana; Alan Franco, Igor Gomes (Igor Rabello), Zaracho (Alisson) e Scarpa; Paulinho (Palacios) e Vargas (Cadu). Técnico: Gabriel Milito