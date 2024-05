Paysandu faz 6, atropela o Vila Nova e encaminha título da Copa Verde

O Paysandu não tomou conhecimento do Vila Nova e venceu o adversário por 6 a 0, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da final da Copa Verde, disputado no estádio da Curuzu. Os gols da vitória foram marcados por Esli Garcia, Nicolas (3), Edílson e Francisco Edson.

Com o resultado positivo, o Paysandu abriu uma enorme vantagem para a volta, já que poderá perder por até cinco gols de diferença. Por outro lado, o Vila Nova será obrigado a superar o adversário por pelo menos seis gols para forçar pênaltis. Somente em caso de triunfo por sete de diferença, o time de Goiânia conquistará o troféu.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece na próxima quarta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No entanto, ambos os times ainda jogam antes pela Série B. O Paysandu duela com o Guarani neste sábado (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Já o Vila Nova enfrenta o Brusque no domingo (26), às 17h (de Brasília), em casa.

Como foram os gols

Esli García, logo aos sete minutos, abriu o placar para o Paysandu. O atleta finalizou firme de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Dênis Júnior. Já aos 33, ainda da etapa inicial, Nicolas marcou o seu primeiro no jogo. O atacante saiu cara a cara com o goleiro e, após a finalização, contou com um desvio na zaga para enganar o arqueiro.

Após uma linda jogada e um passe de calcanhar de Nicolas, Edílson invadiu a área e, de frente para o gol, finalizou para o fundo das redes para marcar o terceiro do Papão ainda no primeiro tempo.

Aos dez da etapa final, Edílson colocou na cabeça de Nicolas, que concluiu perfeitamente para fazer o quarto do time e o seu segundo no jogo. Aos 27, novamente com Nicolas, o Paysandu chegou ao quinto gol. O atacante arriscou de longe e venceu novamente o goleiro Dênis.

Por fim, os donos da casa fecharam a conta aos 39, com Francisco Edson, que recebeu de Bryan e driblou o goleiro com muita categoria para ficar livre para anotar o sexto.