Botafogo volta a vencer o Vitória e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo mostrou força e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os alvinegros venceram por 2 a 1 o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão.

Os cariocas abriram o placar no fim do primeiro tempo, com Luiz Henrique. Já na etapa final, Junior Santos ampliou para o Botafogo. O Vitória ainda diminuiu com Daniel Júnior.

O jogo

O Vitória começou a partida pressionando o Botafogo. Os baianos desperdiçaram bons lances com Zeca e Janderson. No entanto, os donos da casa pecavam muito nas finalizações.

Aos poucos, o Botafogo passou a impedir a criação de boas jogadas do Vitória. Com isso, os cariocas tiveram espaço para avançar. Os visitantes quase abriram o placar aos 31 minutos, quando Luiz Henrique recebeu passe na área, mas mandou por cima do travessão.

Nos minutos finais, o confronto continuou aberto. Só que o Botafogo levou sorte e abriu o placar aos 46 minutos. Cuiabano cruzou rasteiro com força, a bola bateu em Luiz Henrique e foi para a rede. Assim, os cariocas foram para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, o Botafogo evitou a pressão do Vitória, mas os donos da casa levaram perigo nas duas vezes que foram ao ataque. Primeiro, Iury Castilho tentou de bicicleta e mandou por cima do travessão. Depois, Wagner Leonardo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para grande defesa de John.

Os lances animaram o Vitória, que aumentou o ritmo e começou a pressionar o Botafogo. Tanto que os baianos quase empataram em chute de Daniel Júnior. Só que os alvinegros aproveitaram o primeiro contra-ataque e marcaram o segundo, aos 16 minutos. Junior Santos foi lançado na área e tocou na saída de Lucas Arcanjo.

O novo revés foi sentido pelo Vitória. Os donos da casa diminuíram o ritmo e pouco chegavam ao ataque. Já do outro lado, o Botafogo quase ampliou aos 26 minutos. Junior Santos foi lançado e tocou novamente na saída de Lucas Arcanjo. Desta vez, a bola foi pela linha de fundo.

Só que o Vitória não desistiu e diminuiu o prejuízo aos 32 minutos, Daniel Júnior fez boa jogada individual e mandou para a rede.

O gol animou os donos da casa, que voltaram a buscar o ataque com mais intensidade. Só que o Botafogo tratou de melhorar a marcação e impediu novos lances de perigo. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 22 de maio de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Matheuzinho e Daniel Junior (Vitória); John, Cuiabano, Tchê Tchê, Hugo e Lucas Halter (Botafogo)

GOLS

VITÓRIA: Daniel Júnior, aos 32min do segundo tempo

BOTAFOGO: Luiz Henrique, aos 46min do primeiro tempo; Junior Santos, aos 16min do segundo tempo

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca (Léo Naldi), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Daniel Júnior); Luiz Adriano (Osvaldo), Janderson (Alerrandro) e Iury Castilho



Técnico: Thiago Carpini

BOTAFOGO: John, Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore) e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Jefferson Savarino (Fabiano) e Júnior Santos e Luiz Henrique



Técnico: Artur Jorge