Matheus Cunha, Pedro e Luiz Araújo se destacam no Flamengo; veja as notas

Do UOL, no Rio de Janeiro

O goleiro Matheus Cunha recebeu a maior nota na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Amazonas pela Copa do Brasil. Pedro e Luiz Araújo também foram bem avaliados. As escolhas são do site especializado em estatísticas, Footstats.

Veja as notas

Flamengo

Matheus Cunha - 6,7

Varela - 5,5

Fabrício Bruno - 5,2

Léo Ortiz - 6,0

Ayrton Lucas - 5,4

Allan - 5,4

De la Cruz - 6,1

Arrascaeta - 6,3

Gerson - 5,7

Pedro - 6,4

Everton Cebolinha - 5,4

Viña - 5,5

Luiz Araújo - 6,3

Igor Jesus - 5,5

Lorran - 5,5

Victor Hugo - 5,3

Amazonas