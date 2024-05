Fagner dedica vitória a Cássio e cita blindagem no elenco do Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O lateral Fagner explicou a homenagem que fez a Cássio, dedicou ao ídolo alvinegro a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o América-RN e disse que o elenco se blinda das turbulências extracampo.

O que aconteceu

Fagner afirmou que pediu para vestir a camisa 12 de Cássio no primeiro jogo sem o goleiro. O lateral citou a longa amizade que tem com o goleiro, que foi para o Cruzeiro, e dedicou a ele o resultado da partida na Neo Química Arena.

Ele também disse que o grupo se blinda para não deixar as polêmicas externas atrapalharem o trabalho no CT. A gestão de Augusto Melo passa por situações delicadas envolvendo o intermediário do novo patrocinador máster e outras questões.

Ter usado a camisa 12: "Foi só para esse jogo, o 1º após a saída. Pedi para ele e para o clube se poderia prestar essa homenagem, foi tão vitorioso no clube, tive prazer de conviver com ele. A gente tem uma longa história de amizade.

Dedicatória a Cássio: "Hoje essa vitória é para ele, passou muita coisa dentro do clube. Queria homenageá-lo e representar a camisa tão vitoriosa para o clube".

Polêmicas externas: "Principal fator é dentro do CT, se blindar ao máximo, não deixar o externo atrapalhar o dia a dia, seja em campo, viagem ou concentração. Existem pessoas competentes para resolver todas as questões. Não cabe ao Fagner ficar falando, procuramos nos blindar para trazer resultado em campo e alegria ao torcedor.

Renovação de contrato: "Difícil falar, tenho contrato, vou cumprir meu contrato, não estou pensando nisso agora. Trabalho tem que ser feito dentro de campo, resultados acontecer, quando chegar a hora certa, diretoria e empresário vão sentar e conversar".