Ex-Corinthians, Rojas faz golaço de falta pelo time de Messi; veja

O jogador paraguaio Matias Rojas anotou um belo gol na MLS, a liga norte-americana de futebol, neste sábado (11). O atacante joga atualmente pelo Inter Miami, equipe de Messi e Luis Suárez.

O que aconteceu

O Inter Miami perdia para o Montréal por 2 a 0. O jogo acontece no Estádio Saputo, no Canadá, pela 12ª rodada da MLS.

Na marca de 43 minutos do primeiro tempo, Rojas diminuiu a vantagem com um golaço de falta. O chute de esquerda passou pelos três jogadores da barreira e foi parar no ângulo.

BANGERS ONLY 🤯 An absolute stunner from Matias Rojas 🇵🇾 💥 pic.twitter.com/Byn6C8Sj2o -- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 12, 2024

Luis Suárez empatou três minutos depois, nos acréscimos. A partida segue em andamento.

É o terceiro gol em três jogos do atacante ex-Corinthians no time de Miami. Rojas já havia marcado dois gols na vitória contra o New York Red Bulls por 6 a 2 no último sábado (4).