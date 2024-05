Gol e moral de Vini Jr: joia embala vitória que fez Flamengo afastar crise

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Assistência, gol, elogio de Tite e moral de Vinicius Junior. Esse é um breve resumo do que viveu Lorran nesse sábado (11). O jovem comandou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, resultado que aliviou a crise.

O que aconteceu

Lorran deu assistência para Pedro e fez o segundo do Fla no jogo. A equipe da Gávea venceu por 2 a 0 e dormiu na liderança do Brasileiro.

Esse jogo vai ficar marcado na história como o mais importante para mim. É trabalhar e focar no próximo jogo. É muito especial [fazer gol no Maracanã], graças a Deus com essa massa maravilhosa Lorran, ao Premiere

Após o apito final, ele foi bastante celebrado pelos companheiros. Um dos abraços mais efusivos foi de Gerson, que deu o passe para que ele balançasse a rede. Lorran disse que a "dupla se entende" e que, no treino, "vem trabalhando muito para acontecer no jogo".

Tite comentou a atuação do camisa 19. O treinador fez elogios ao desempenho do jovem. "O aspecto do Lorran evoluir é da base do Flamengo, ele é da formação de atletas do Ninho. Ele não é meu. (...) É muito fácil falar do Lorran agora, ele jogou muito. Essa capacidade toda dele em absorver, eu não conheço o bastidor dele de dentro, de instabilidade e tu ter uma retomada com calma, é isso que a gente busca."

Lorran tem multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$ 277 milhões. Cria do Flamengo, ele foi um dos destaques na conquista da Libertadores sub-20, no início do ano.

Moral de Vinicius Junior

Lorran foi elogiado por Vinicius Junior, astro do Real Madrid (ESP). Logo após a partida, o jogador, que também é cria do Flamengo, chamou o camisa 19 de "craque de bola".

O jovem já superou recorde do próprio Vini Jr. Em 24 de janeiro de 2023, contra o Bangu, Lorran marcou o primeiro gol como profissional. À época, tinha 16 anos, 6 meses e 20 dias, e se tornou o mais novo a balançar a rede no time principal. A marca era do hoje jogador do Real, que fez gol quando tinha acabado de completar 17 anos.

O que é o gesto na comemoração?

Na comemoração, Lorran parou em frente à torcida e fez um gesto com a mão direita na altura da barriga. Gerson, que fez a assistência para o gol, acompanhou o parceiro de time.

CRIAS Y CRIAS DO VERMELHO E PRETO!



O movimento é uma referência a Rugal, personagem do jogo de video game The King of Fighters. O jogador, inclusive, também adotou o apelido.

Ele explicou o motivo da celebração em março, após a conquista da Libertadores sub-20. "Esse apelido veio no Brasileiro [sub-20]. Os caras ficaram com brincadeira para colocar o Rugal. Eu entrei no jogo, meti o gol e meti a comemoração do Rugal. Rugal é um personagem do fliperama. Ele é muito apelão, igual eu dentro de campo (risos)."